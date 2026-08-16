استاندار سمنان: منابع مولدسازی در همان شهرستان هزینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه مولدسازی اموال و دارایی‌های دولت در استان سمنان که به میزبانی استانداری برگزار شد، مولدسازی را از موضوعات مهم کشور دانست و اظهار کرد: بخشی از اموال و دارایی‌های دولت بدون استفاده مؤثر باقی مانده و باید با مدیریت صحیح، ظرفیت این دارایی‌ها در مسیر توسعه و تأمین منابع مورد نیاز فعال شود.

وی با تأکید بر ضرورت شناسایی دقیق املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی، افزود: فرمانداران با هماهنگی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی باید املاک مازاد دستگاه‌ها در شهرستان‌ها را به‌صورت دقیق احصا و برای تعیین تکلیف آنها اقدام کنند.

استاندار سمنان همچنین بر ضرورت مشخص بودن محل هزینه‌کرد منابع حاصل از فروش املاک تأکید کرد و گفت: این منابع باید در همان شهرستان و برای اجرای طرح‌های مورد نیاز و اولویت‌دار هزینه شود.

کولیوند با تأکید بر ضرورت کارشناسی واقعی املاک، اظهار داشت: قیمت‌گذاری باید بر اساس شرایط روز بازار، موقعیت ملک، ارزش واقعی، شرایط منطقه و ظرفیت‌های احتمالی آن انجام شود، چرا که قیمت‌گذاری غیرواقعی می‌تواند موجب کاهش استقبال از مزایده و بلاتکلیفی املاک شود.

وی تعیین مسئول مشخص برای هر یک از املاک و تعیین زمان‌بندی روشن برای پیگیری امور را ضروری دانست و افزود: برای هر پلاک باید مسئول مستقیم تعیین شود و اقدامات مربوط به آن نیز در چارچوب زمان‌بندی مشخص دنبال شود.

استاندار سمنان با بیان اینکه مولدسازی نباید صرفاً به فروش اموال دولت محدود شود، خاطرنشان کرد: هدف اصلی، افزایش بهره‌وری دارایی‌ها و تبدیل ظرفیت‌های بلااستفاده به منابع مؤثر برای اجرای پروژه‌های مورد نیاز است.

کولیوند بر نظارت مستمر بر اجرای مصوبات کارگروه مولدسازی تأکید کرد و گفت: فرآیند شناسایی، کارشناسی، مزایده و تعیین تکلیف نهایی املاک باید به‌صورت منسجم دنبال شود تا دارایی‌های مازاد دولت در مسیر توسعه استان و رفع نیازهای شهرستان‌ها قرار گیرد.