به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، جلسه بررسی آخرین وضعیت کاروان ورزش ایران برای حضور در بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، صبح امروز (دوشنبه ۲۵ مردادماه) به ریاست احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان و با حضور معاونان و مشاوران این وزارتخانه برگزار شد.

در این نشست، رئیس کمیته ملی پارالمپیک، سرپرست کاروان اعزامی و روسای فدراسیون‌هایی که رشته‌های تحت پوشش آن‌ها در فهرست بازی‌ها قرار دارد، نیز حضور داشتند و به تفکیک، گزارش‌های لازم را درباره شرایط آماده‌سازی و روند تمرینات ملی‌پوشان در فاصله دو ماه مانده به آغاز رقابت‌ها ارائه کردند.

پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی با حضور دو هزار و ۷۰۰ ورزشکار از ۴۵ کشور در ۱۹ رشته، از ۲۶ مهر تا ۲ آبان ماه در شهر ناگویای ژاپن برگزار خواهد شد. کاروان ایران در این دوره از بزرگ‌ترین فستیوال ورزشی جانبازان و توان‌یابان آسیا با مجموع ۲۲۴ ورزشکار و عضو کادر اعزام خواهد شد. از این تعداد، ۱۷۵ نفر ورزشکار شامل ۶۷ زن و ۱۰۸ مرد هستند که از نظر تعداد، یکی از پرشمارترین حضورهای ایران در ادوار این بازی‌ها را رقم خواهند زد.

بر اساس گزارشی که مدیر فنی کمیته ملی پارالمپیک در این نشست ارائه کرد، تاکنون ۲۲۶ مرحله اردوی تمرینی برای رشته‌های تحت پوشش فدراسیون‌های ورزش‌های جانبازان و توانیابان، نابینایان و کم‌بینایان، دوچرخه‌سواری، تکواندو، شمشیربازی و پارادوومیدانی برگزار شده است.

پاراتیراندازی مردان و زنان، پاراتیراندازی با کمان مردان و زنان، پاراشنا، پارادوومیدانی مردان و زنان، پاراوزنه‌برداری مردان و زنان، پاراجودو، پاراتکواندو مردان و زنان، پاراتنیس روی میز، پارادوچرخه‌سواری، والیبال نشسته مردان و زنان، بسکتبال با ویلچر مردان و زنان، فوتبال نابینایان، گلبال، بوچیا مردان و زنان و پاراشمشیربازی؛ ۱۵ رشته‌ای هستند که نمایندگان ایران در ناگویا در آن‌ها به رقابت خواهند پرداخت.

برآورد تعداد مدال‌های توان‌یابان در ناگویا و جمع‌بندی دیدگاه‌های کارشناسان و مسئولان کمیته ملی پارالمپیک در نشست تخصصی ارزیابی کاروان ایران نشان می‌دهد ملی‌پوشان کشورمان در رقابت با چین، ژاپن و ازبکستان که از حریفان اصلی ایران به شمار می‌روند، برای کسب مدال‌های طلا و حفظ جایگاه خود در جدول مدالی، رقابت دشواری پیش رو خواهند داشت.

این در حالی است که ژاپن به‌عنوان کشور میزبان با حذف برخی رشته‌ها نظیر شطرنج و کانو ـ که ایران در دوره گذشته بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۲ هانگژو در آن‌ها صاحب مدال شده بود ـ عرصه رقابت را برای کشورهای حاضر، از جمله ایران، تنگ‌تر کرده است. کاروان ایران در بازی‌های هانگژو از محل این دو رشته روی شش سکوی قهرمانی رفته بود.

بر اساس تحلیل‌های کارشناسی، برآورد فعلی کمیته ملی پارالمپیک کسب ۲۸ مدال طلا برای کاروان ایران است و در شرایط ایده‌آل، پیش‌بینی کسب ۴۳ مدال طلا نیز روی کاغذ وجود دارد. در این شرایط، غفور کارگری، رئیس کمیته ملی پارالمپیک، آمادگی کاروان اعزامی به ناگویا را در مقایسه با بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۲ هانگژو مثبت ارزیابی کرد؛ دوره‌ای که ایران با کسب ۴۴ مدال طلا، ۴۶ نقره و ۴۱ برنز عنوان نایب قهرمانی را به دست آورد.

کارگری معتقد است مربیان و فدراسیون‌ها برای موفقیت در ناگویا دغدغه‌مند هستند و روند آماده‌سازی ورزشکاران با اجرای یک نهضت علمی و آکادمیک دنبال شده است.

انجام طرح مطالعاتی برای تعیین پاداش‌های مدال‌آوران

از دیگر موضوعات مطرح‌شده در نشست تخصصی بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ پیش از اعزام، تعیین میزان پاداش مدال‌آوران این مسابقات بود. با تصمیم هیأت اجرایی کمیته ملی پارالمپیک، به نفرات اول تا سوم این بازی‌ها در رشته‌های انفرادی به ترتیب سه میلیارد تومان، یک میلیارد تومان و ۴۰۰ میلیون تومان اختصاص خواهد یافت.

در صورت کسب بیش از یک مدال طلا در این بخش نیز پاداش کامل به ورزشکار تعلق می‌گیرد. برای مدال‌های دوم و سوم هم به ترتیب ۱۰ و ۵ درصد پاداش موردنظر تعیین شده است. پاداش رشته‌های تیمی نیز معادل ۵۰ درصد پاداش ورزشکاران رشته‌های انفرادی تعیین شده است.

رقم پاداش‌های اختصاص‌یافته به مدال‌آوران بازی‌های پاراآسیایی پیش رو در حالی اعلام شده که دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات متفاوتی درباره نحوه تعیین این پاداش‌ها مطرح است. تعیین میزان پاداش مدال‌آوران و چگونگی یکسان‌سازی جوایز ورزشکاران عادی و توان‌یاب نیز طی سال‌های گذشته از موضوعات مورد بحث در ورزش کشور بوده است.

در پی طرح این دیدگاه‌ها و با تأکید بر ضرورت دستیابی به سازوکاری پایدار، عادلانه و کارشناسی، دکتر احمد دنیامالی دستور داد یک مطالعه تطبیقی درباره نظام پرداخت پاداش به مدال‌آوران در کشورهای صاحب‌نام ورزش جهان انجام شود تا بر مبنای نتایج آن، الگویی جامع و قابل اتکا برای تعیین پاداش قهرمانان تدوین و اختلاف‌نظرهای موجود در این زمینه برای همیشه مرتفع شود.

رونمایی از شعار و لباس کاروان

در ادامه این جلسه توضیحاتی نیز درباره اقدامات فرهنگی کمیته ملی پارالمپیک ارائه شد. طراحی لباس‌های کاروان و رونمایی از شعار و نام کاروان از جمله این اقدامات بود. «جان فدای ایران قوی» به‌عنوان نام کاروان و «به یاد کودکان هیروشیما، غزه و میناب» به‌عنوان شعار کاروان ایران در بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا انتخاب شده است.

دکتر احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان نیز در جمع‌بندی نشست تخصصی با مسئولان ورزش جانبازان و توان‌یابان تأکید کرد که نگاه ورزش کشور به این حوزه، بیش از آنکه صرفاً مدالی و قهرمانی باشد، باید نگاهی انسانی باشد.

گفتنی است ورزش جانبازان و توان‌یابان ایران در بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴ در رتبه چهارم قرار گرفت و در دوره‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ نیز به ترتیب جایگاه سوم و دوم آسیا را به دست آورد.

با برگزاری این نشست، شمار جلسات کارشناسی کمیسیون تخصصی نظارت بر عملکرد فدراسیون‌های ورزشی به ۱۵۱ جلسه رسید.