۲۲ کشته و زخمی در تصادف اتوبوس لهستانی در مجارستان

پیتر ماگیار، نخست وزیر مجارستان، صبح یکشنبه در یک پست فیسبوکی اعلام کرد که پس از واژگونی یک اتوبوس لهستانی در شب در بزرگراهی در شرق مجارستان، ۱۲ نفر کشته و حداقل ۱۰ نفر زخمی شده‌اند.