۲۲ کشته و زخمی در تصادف اتوبوس لهستانی در مجارستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، پلیس اعلام کرد که این اتوبوس اوایل روز یکشنبه در نزدیکی شهر مزوکِرِشتس در شرق مجارستان واژگون شد. وی افزود که اتوبوس در حال حرکت به سمت شهر نیرگهازا در بزرگراه بود که این حادثه رخ داد.
خبرگزاری دولتی MTI اعلام کرد که ۵۷ مسافر و دو راننده در اتوبوس بودند.
پلیس اعلام کرد که در این حادثه ۱۲ نفر جان خود را از دست دادند و چندین نفر دیگر زخمی شدند و افزود که راننده اتوبوس بازداشت شده است.
مصدومین به بیمارستان منتقل شدهاند.
پلیس علت تصادف را خواب آلودگی راننده اعلام کرده است.
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