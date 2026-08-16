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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۴

بخش معارفی جشنواره قرآنی دانشگاه علوم‌پزشکی شهرکرد آغاز شد 

بخش معارفی جشنواره قرآنی دانشگاه علوم‌پزشکی شهرکرد آغاز شد 

شهرکرد- دبیر قرآن و عترت منطقه ۷ دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور از آغاز بخش معارفی سی‌اُمین جشنواره قرآنی وزارت بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد خبر داد.

مریم امیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر که آزمون‌های مرحله نهایی بخش معارفی سی‌اُمین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از ظهر امروز یکشنبه آغاز شده است، اظهار کرد: ۳۱ متسابق رشته‌های معارفی در سه بخش دانشجویان، اساتید و کارمندان از ساعت ۱۴ امروز آزمون‌های کتبی خود را آغاز می‌کنند.

دبیر قرآن و عترت منطقه ۷ دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با ذکر اینکه این مسابقات قرآنی در هشت رشته با حضور متسابقان از استان‌های چهارمحال و بختیاری و دو متسابق خارج از استان برگزار می‌شود، ادامه داد: این رشته‌ها شامل احکام شرعی، ترجمه و تفسیر قرآن کریم، حفظ موضوعی قرآن کریم، سبک زندگی اسلامی، سیره معصومین، معارف نهج‌البلاغه، معارف صحیفه سجادیه و معارف نماز برگزار می‌شود.

رئیس اداره قرآن و عترت علیهم‌السلام دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بیان کرد: دانشگاهیان برگزیده این رقابت قرآنی به مرحله نهایی بخش معارفی سی‌اُمین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی راه خواهند یافت.

کد مطلب 6918083

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