مریم امیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر که آزمون‌های مرحله نهایی بخش معارفی سی‌اُمین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از ظهر امروز یکشنبه آغاز شده است، اظهار کرد: ۳۱ متسابق رشته‌های معارفی در سه بخش دانشجویان، اساتید و کارمندان از ساعت ۱۴ امروز آزمون‌های کتبی خود را آغاز می‌کنند.

دبیر قرآن و عترت منطقه ۷ دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با ذکر اینکه این مسابقات قرآنی در هشت رشته با حضور متسابقان از استان‌های چهارمحال و بختیاری و دو متسابق خارج از استان برگزار می‌شود، ادامه داد: این رشته‌ها شامل احکام شرعی، ترجمه و تفسیر قرآن کریم، حفظ موضوعی قرآن کریم، سبک زندگی اسلامی، سیره معصومین، معارف نهج‌البلاغه، معارف صحیفه سجادیه و معارف نماز برگزار می‌شود.

رئیس اداره قرآن و عترت علیهم‌السلام دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بیان کرد: دانشگاهیان برگزیده این رقابت قرآنی به مرحله نهایی بخش معارفی سی‌اُمین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی راه خواهند یافت.