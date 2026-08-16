افزایش ۸۰۰ مترمکعبی ظرفیت تولید آب درگهان قشم

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد جدید تولید آب سایت آب‌شیرین‌کن درگهان با حضور آناهیتا احترامی، بخشدار مرکزی قشم و کارگر، رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان قشم، به بهره‌برداری رسید.

آناهیتا احترامی در حاشیه این مراسم اظهار کرد: تأمین پایدار آب آشامیدنی یکی از مطالبات اصلی مردم درگهان است و افزایش ظرفیت تولید آب، گامی مؤثر برای بهبود وضعیت آبرسانی و کاهش فاصله زمانی آبگیری محلات به شمار می‌رود.

وی افزود: با راه‌اندازی واحد جدید، ۸۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز به ظرفیت تولید آب درگهان اضافه شده و انتظار می‌رود آثار این افزایش تولید از ۲۳ مرداد ۱۴۰۵ به‌تدریج در شبکه توزیع و برنامه آبگیری محلات مشاهده شود.

بخشدار مرکزی قشم با تأکید بر ضرورت استمرار اقدامات زیرساختی بیان کرد: دستگاه‌های مسئول باید ضمن پایش مستمر شبکه، برای مدیریت عادلانه توزیع، کاهش هدررفت و رفع مشکلات نقاط کم‌فشار نیز برنامه‌ریزی کنند تا افزایش تولید، به بهبود ملموس خدمات‌رسانی به شهروندان منجر شود.

رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان قشم نیز گفت: واحد جدید سایت آب‌شیرین‌کن درگهان وارد مدار تولید شده است و با بهره‌برداری از آن، ظرفیت تأمین آب شهر به میزان روزانه ۸۰۰ مترمکعب افزایش یافت.

کارگر در این خصوص ادامه داد: این افزایش ظرفیت می‌تواند به پایداری بیشتر شبکه، بهبود کیفیت خدمات آبرسانی و کوتاه‌تر شدن فاصله زمانی آبگیری میان محلات کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: عملکرد واحد جدید و وضعیت شبکه توزیع به‌صورت مستمر پایش خواهد شد و میزان تأثیر آن بر برنامه آبگیری محلات، پس از تثبیت تولید و بررسی شرایط شبکه ارزیابی می‌شود.