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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۰

افزایش ۸۰۰ مترمکعبی ظرفیت تولید آب درگهان قشم

افزایش ۸۰۰ مترمکعبی ظرفیت تولید آب درگهان قشم

بندرعباس-بخشدار مرکزی قشم از بهره‌برداری واحد جدید تولید آب در سایت آب‌شیرین‌کن درگهان خبر داد و گفت: با راه‌اندازی این واحد، روزانه ۸۰۰ مترمکعب به ظرفیت تولید آب شهر درگهان افزوده شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد جدید تولید آب سایت آب‌شیرین‌کن درگهان با حضور آناهیتا احترامی، بخشدار مرکزی قشم و کارگر، رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان قشم، به بهره‌برداری رسید.

آناهیتا احترامی در حاشیه این مراسم اظهار کرد: تأمین پایدار آب آشامیدنی یکی از مطالبات اصلی مردم درگهان است و افزایش ظرفیت تولید آب، گامی مؤثر برای بهبود وضعیت آبرسانی و کاهش فاصله زمانی آبگیری محلات به شمار می‌رود.

وی افزود: با راه‌اندازی واحد جدید، ۸۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز به ظرفیت تولید آب درگهان اضافه شده و انتظار می‌رود آثار این افزایش تولید از ۲۳ مرداد ۱۴۰۵ به‌تدریج در شبکه توزیع و برنامه آبگیری محلات مشاهده شود.

بخشدار مرکزی قشم با تأکید بر ضرورت استمرار اقدامات زیرساختی بیان کرد: دستگاه‌های مسئول باید ضمن پایش مستمر شبکه، برای مدیریت عادلانه توزیع، کاهش هدررفت و رفع مشکلات نقاط کم‌فشار نیز برنامه‌ریزی کنند تا افزایش تولید، به بهبود ملموس خدمات‌رسانی به شهروندان منجر شود.

رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان قشم نیز گفت: واحد جدید سایت آب‌شیرین‌کن درگهان وارد مدار تولید شده است و با بهره‌برداری از آن، ظرفیت تأمین آب شهر به میزان روزانه ۸۰۰ مترمکعب افزایش یافت.

کارگر در این خصوص ادامه داد: این افزایش ظرفیت می‌تواند به پایداری بیشتر شبکه، بهبود کیفیت خدمات آبرسانی و کوتاه‌تر شدن فاصله زمانی آبگیری میان محلات کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: عملکرد واحد جدید و وضعیت شبکه توزیع به‌صورت مستمر پایش خواهد شد و میزان تأثیر آن بر برنامه آبگیری محلات، پس از تثبیت تولید و بررسی شرایط شبکه ارزیابی می‌شود.

کد مطلب 6918171

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