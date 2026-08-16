اجرای طرح «آیات آشنا» در چهارمحال و بختیاری با مشارکت موسسات قرآنی 

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فراخوان و آغاز ثبت‌نام طرح ملی «آیات آشنا» ناظر بر حفظ موضوعی قرآن کریم در استان چهارمحال و بختیاری هم‌زمان با سراسر کشور، اظهار کرد: این طرح یکی از طرح‌های ابتکاری سازمان دارالقرآن الکریم در مسیر کلان‌پروژه «زندگی با آیه‌ها» و ویژه کودکان و نوجوانان و مربوط به ایام تابستان است.

رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه این طرح با تمرکز بر ۳۶ آیه منتخب از جزء ۳۰ قرآن کریم است، ادامه داد: دانش‌آموزان شرکت کننده در طرح که در مؤسسات قرآنی و خانه‌های قرآن اجرایی می‌شود، آیات منتخب را حفظ می‌کنند و پس از آن آزمون‌هایی اخذ و گواهی اعطا می‌شود. نوجوانان برتر نیز جوایزی دریافت می‌کنند.

منصوری بیان کرد: این فرآیند حفظ موضوعی قرآن کریم در برنامه تلویزیونی «محفل ستاره‌ها» نیز در حال اجراست که ذیل همین طرح ترسیم شده است. طرح نوین و کاربردی «آیات آشنا» درواقع با هدف ترویج فرهنگ حفظ موضوعی و تعمیق انس با کلام وحی عملیاتی می‌شود.

وی با اعلام اینکه تاکنون ۲۰ موسسه و خانه قرآن استان برای اجرای متمرکز طرح آیات آشنا ثبت‌نام و اعلام آمادگی کردند، گفت: البته این بدان معنا نیست که فقط همین ۲۰ مرکز می‌توانند طرح را اجرا کنند. مدیران مراکز قرآنی می‌توانند برای ثبت و راه‌اندازی کلاس‌ها، از طریق سامانه edu.telavat.ir اقدام کنند.

منصوری گفت: این طرح با هدف ایجاد و تقویت موج ملی گفتمان‌سازی پیرامون مفاهیم اصلی و کاربردی قرآن کریم، تقویت انس و آشنایی کودکان و نوجوانان با کلام وحی و تبدیل مفاهیم قرآنی به نظام فکری و مهارت‌های رفتاری مخاطبان، از طریق بازی و سرگرمی اجرا می‌شود.