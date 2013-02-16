جشنواره فیلم فجر به آثاری با تفکرات کمونیزم جهانی جایزه داد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین جایزه گفتمان انقلاب اسلامی مراسم نکوداشت زندهیاد رسول ملاقلیپور را به عنوان یکی از هنرمندان تأثیرگذار در ارائه مفاهیم انقلاب اسلامی در عرصه سینما برگزار کرد. در این مراسم علی ملاقلیپور فرزند زندهیاد ملاقلیپور پس از دریافت هدایا به ارائه سخنانی پرداخت.
وی با بیان اینکه این سخنان را به عنوان یک بچه مسلمان میزنم تأکید کرد: امام خمینی (ره) جملهای داشت که ما فراموش کردهایم. ایشان فرمودند همانگونه که مخالف آمریکا هستیم مخالف کمونیزم جهانی نیز هستیم. من فکر نکنم با از بین رفتن شوروی سابق کمونیزم جهانی از بین رفته باشد.
ملاقلیپور تصریح کرد: در سی و یکمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر فیلمهایی نمایش داده شد که طبق تفکرات کمونیزم جهانی بودند و اتفاقا بیشترین جایزهها را گرفتند ولی فیلمهایی که درباره انفاق ساخته شده بود جایزهای دریافت نکردند.
فرزند زندهیاد رسول ملاقلیپور در پایان صحبتهایش عنوان کرد: این سخن من از جایگاه سیاسی نیست و به عنوان یک بچه مسلمان این حرف را میزنم. من به این نگاه که در جشنواره وجود داشت، به عنوان یک بچهمسلمان و متعقد به اسلام و قرآن گلایه دارم و دستگاه توجیهگر هر چه میخواهد بگوید.
دومین جایزه گفتمان انقلاب اسلامی شامگاه 27 بهمنماه در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد.
این جایزه بعد از داوری بیش از 500 کارشناس در عرصههای مختلف به آثاری که در سی و یکمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد، اهدا شد.
نکته جالب درباره این جایزه این بود که آثار باکیفیتی که در داوری جشنواره فیلم فجر مورد بیمهری قرار گرفتند توسط این جایزه دیده شدند.
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