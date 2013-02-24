اکنون زمان گام اعتمادسازی 1+5 است/ اعتمادسازی باید گام به گام و دو طرفه باشد

مراد عنادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اظهار اینکه اگر آنها مواضع قبلی را داشته باشند مذاکرات دورنمای سازنده ای نخواهد داشت، عنوان کرد: در این صورت جاده یکطرفه است و ایران هم بیشتر از این حاضر نیست اعتمادسازی کند.

وی با بیان اینکه اگر اعتمادسازی بخواهد صرفا از ناحیه ایران باشد جوابگو نخواهد بود، بیان داشت: این اعتمادسازی باید گام به گام باشد و آنها نیز باید در این خصوص گام به جلو بردارند.

عنادی با اظهار اینکه ایران در استانبول، بغداد و یا مسکو مواضع و ایده هایش را مطرح کرده است، گفت: تبدیل بخشی از اورانیوم غنی شده با غنای 20 درصد به سوخت را می شود به عنوان یک گام اعتمادساز از سوی ایران دانست.

این کارشناس بین المللی افزود: ولی از طرف 5+1 تا کنون اقدامی برای کاهش تحریم ها صورت نگرفته است.

اگراعضای 5+1 با همان ادبیات گذشته صحبت کنند مذاکرات خروجی نخواهد داشت

وی با اظهاراینکه مسئله مذکور موضوع را پیچیده کرده است، بیان داشت: اکنون هم به نظر می رسد برخی از اعضای 5+1 با همان ادبیات گذشته صحبت می کنند، در صورتی که انتظار این است که آنها در مذاکرات قزاقستان با یک رویکرد جدید و سازنده وارد شوند.

عنادی یا اذعان به اینکه اگر فضا به این شکل باشد این مذاکرات هم خروجی نخواهد داشت، بیان کرد: اگر 5+1 بخواهد مذاکرات به نتیجه ای ملموس برسد، بایستی علامت یا نشانه های اعتمادساز از خود نشان دهد.

وی ادامه داد: 1+5 به جای برداشتن گام اعتمادساز، اکنون تمرکز تبلیغات رسانه هایی غربی این است که اگر مذاکرات به نتیجه نرسد آن را دوباره در سطح شورای امنیت مطرح می کنند.

عنادی با بیان اینکه البته تجربه نشان داده است حتی در آن مراحلی که قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل تصویب شده است جمهوری اسلامی ایران از مواضع خوش عقب نشینی نکرده است، اظهار داشت: ایران همواره تاکید کرده مسیری را که با آژانس طی می کند باید یک مسیر طبیعی و بدون فشار باشد.

ایران مذاکره برای مذاکره و بدون خروجی را نمی پذیرد

این کارشناس مسائل بین المللی با بیان اینکه ایران مذاکره برای مذاکره و اینکه مذاکرات صرفا برگزار شود ولی خروجی نداشته باشد را نمی پذیرد، عنوان کرد: ایران مواضع خودش را صراحتا و به طور شفاف در مذاکرات مسکو، بغداد و استانبول اعلام کرده است و اکنون طرف مقابل باید گام رو به جلو بردارد.

عنادی افزود: ایران هم در سال 2012 و هم در روزهای اخیر بخشی از اورانیوم غنی شده اش را تبدیل به سوخت کرد و اینها علامت مثبتی از جانب ایران می باشد.

وی ادامه داد: طرف مقابل به دنبال تعطیلی فردو، توقف غنی سازی 20 درصد و انتقال اورانیومی غنی شده است به کشور ثالث است.

عنادی با تاکید بر اینکه اینها مجموعه خواسته هایی است که باعث شده مذاکرات پیچیده شود، بیان داشت: این مشکلات ناشی از سیاست های هسته ای غربی گروه 5+1 شامل آمریکا، فرانسه و انگلیس و برخی بازیگران حاشیه ای است.

وی تاکید کرد: ولی ایران به این خواسته تن نخواهد داد و تسلیم نخواهد شد و تجربه نیز نشان داده است که چنین اتفاقی نخواهد افتاد.