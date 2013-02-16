به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران اخیرا در سفر به قاهره مصر از آغاز قریب الوقوع صادرات گاز طبیعی ایران به کشور امارات متحده عربی خبر داده و تاکید می کند: به زودی دو خط لوله انتقال گاز ایران به امارات می رسد.



همزمان با این اظهار نظر عملیات اجرایی ساخت خط لوله انتقال گاز سلمان- سیری- عسلویه و کارخانه ان.جی.ال سیری با ظرفیت تولید روزانه بیش از 100 میلیون فوت مکعب گاز طبیعی در مدار بهره بردایر قرار گرفته است.



با بهره برداری از این کارخانه جمع آوری گازهای همراه نفت علاوه بر خاموش شدن مشعل گاز در چهار میدان نفتی ایران در خلیج فارس، ظرفیت مازادی برای صدرات گاز به کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس به وجود آمده است.



علیرضا نیکزاد رهبر در گفتگو با مهر با بیان اینکه یکی از سیاست‌های وزارت نفت تبدیل کشور به هاب گاز طبیعی در سطح منطقه خلیج فارس و خاورمیانه است، گفت: با بهره برداری از پروژه‌های مختلف پارس جنوبی و برخی از طرح‌های توسعه ای ظرفیت مازادی برای صادرات گاز طبیعی به وجود می آید.



سخنگوی وزارت نفت با اعلام اینکه برای دستیابی تبدیل به هاب گازی منطقه طرح و برنامه داریم، تصریح کرد: در شرایط فعلی ایران با توجه به ذخایر عظیم گاز طبیعی و موقعیت منحصر به فرد جغرافیایی، شرایط تبدیل به یک هاب گازی را دارد.



این مقام مسئول با یادآوری اینکه در شرایط فعلی ایران آمادگی از سرگیری مذاکرات و صادرات گاز طبیعی به امارات متحده عربی را دارد، بیان کرد: علاوه بر امارات امکان تامین کامل گاز مورد نیاز سایر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس وجود دارد.



به گزارش مهر، برای زمستان سالجاری با وجود کاهش واردات گاز از ترکمنستان اما ایران گاز مورد نیاز ترکیه را به طور کامل تامین کرده است به طوری که حتی رکورد صادرات روزانه 31.5 میلیون مترمکعب گاز به این کشور هم شکسته شده است.



تامین پایدار و مطمئن گاز مورد نیاز ترکیه موجب شده است که وزارت نفت و انرژی این کشور همسایه با وجود افزایش تحریم‌های بین‌المللی کماکان مشتری و متقاضی خرید گاز از ایران باقی بماند.



از سوی دیگر پیش بینی می‌شود تا 2 سال آینده دو طرح جدید صادرات گاز ایران به پاکستان به میزان 21.5 میلیون مترمکعب و عراق به میزان 20 تا 25 میلیون مترمکعب در روز عملیاتی خواهد شد.