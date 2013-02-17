ایران به پاکستان تخفیف گازی نمی دهد/ رقابت با عراق برای دبیر کلی اوپک

رستم قاسمی امروز در گفتگو با مهر درباره اظهارنظر اخیر عصام حسین مشاور نخست وزیر پاکستان مبنی بر گران بودن گاز ایران گفت: در حال حاضر قرارداد فروش گاز طبیعی با پاکستان نهایی شده است.

وزیر نفت با اشاره به آغاز ساخت خط لوله انتقال گاز در خاک ایران تا نقطه صفر مرزی پاکستان، اظهار داشت: همچنین به زودی با سرمایه گذاری مستقیم ایران عملیات اجرایی ساخت خط لوله گاز در خاک پاکستان هم آغاز می شود.

این عضو کابینه دولت دهم با رد ارائه هر گونه تخفیف گازی به پاکستان، بیان کرد: دولت پاکستان درخواست رسمی خود را برای دریافت تخفیف گازی به ایران ارائه نکرده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه تا پایان سال 2014 میلادی باید گاز طبیعی ایران به پاکستان صادر شود، تاکید کرد: ایران نسبت به اجرای تمامی تعهدات گازی خود در قبال دولت پاکستان پایبند است.

وزیر نفت همچنین درپاسخ به سئوال دیگر مهر درباره انصراف عربستان سعودی برای رقابت نسبت به احراز دبیر کلی سازمان اوپک، گفت: ایران به رقابت خود با عراق برای دبیر کلی سازمان اوپک ادامه می دهد.

به گزارش مهر ، با وجود آنکه ایران حاضر شده است که هزینه ساخت خطوط لوله گاز در خاک پاکستان را بپردازد اما دولت اسلام آباد بار دیگر ساز ناسازگاری سر داده و خواستار کاهش قیمت گاز وارداتی از ایران شده است.



بر این اساس، جواد اوجی معاون وزیر نفت با اشاره به دستورات جدید رئیس جمهور برای ساخت خط لوله صادرات گاز به پاکستان در خاک این کشور توسط ایران، اعلام کرد: ایران علاوه بر وام 250 میلیون دلاری، کالا و تجهیزات ساخت این لوله گاز در خاک پاکستان را تامین می‌کند.



با این وجود، اسلام ‌آباد از تهران در‌خواست کرده ‌است تا قیمت گاز ارسالی توسط خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان را کاهش دهد و آن را برابر با قیمت نهایی شده با ترکمنستان ارائه دهد.



عصام حسین‌ مشاور نخست وزیر پاکستان در امور نفت با اشاره به آغاز حال چانه‌زنی‌ها با ایران بر سر قیمت قرار‌داد با ایران، گفت: از تهران می‌خواهیم که قیمت گاز خود را پائین بیاورد و آن را برابر قیمت گاز خط لوله ترکمنستان-افغانستان-پاکستان-هند که به «تاپی» معروف است،‌ به ما عرضه کند.