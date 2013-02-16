  1. فرهنگ و ادب
۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۰۲

نشست «بیهقی به روایت دولت‌آبادی» برگزار می‌شود

نشست «بیهقی به روایت دولت‌آبادی» برگزار می‌شود

نشست «بیهقی به روایت دولت‌آبادی» در قالب یکی از جلسات «درس‌گفتارهایی درباره بیهقی» با سخنرانی محمود دولت‌آبادی در موسسه فرهنگی شهر کتاب برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل بیهقی در طول تاریخ با نگارش کتاب «تاریخ بیهقی» نشان داده است که هم مورخ بزرگی است و هم نویسنده‌‌ داستان‌هایی مهم. محمود دولت‌آبادی از نویسندگان شناخته شده معاصر معتقد است، کتاب «تاریخ بیهقی» پر از داستان‌های هیجان‌انگیزی است که می‌توان آنها را وارد داستان‌های امروزی کرد و نوع کار بیهقی از جهت روش داستانی بسیار ظریف و اصیل است.

دولت‌آبادی که همشهری بیهقی است به داستان حسنک وزیر علاقه زیادی نشان می‌دهد و در حال نوشتن مقدمه‌ای برای ارزیابی هنر نویسندگی بیهقی به انگیزه‌ داستان حسنک وزیر است.

چهاردهمین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ بیهقی روز چهارشنبه دوم اسفند از ساعت 16:30 به بررسی هنر نویسندگی بیهقی اختصاص دارد. این نشست با سخنرانی محمود دولت‌آبادی در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ سوم برگزار می‌شود.

ورود به این برنامه برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.

کد مطلب 1816046

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