نهاوندیان: نباید همیشه تامین مالی فرهنگ را از دولت بخواهیم

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری جایزه هنری «ادب و هدایت» با حضور محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران و محمد سرشار، رئیس حوزه هنری استان تهران صبح امروز شنبه 28 بهمن در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.

در ابتدای این نشست، نهاوندیان در سخنانی با اشاره به اینکه برگزاری این جشنواره به بهانه اتفاقی رخ داد که احساسات علاقمندان به مکتب عقل و عدل را آزرده کرده بود، اظهار داشت: امسال شاهد بودیم اثری در سطح وسیع منتشر شد که در آن نسبت به مقام امام ‌هادی (ع) اهانت شد. به اعتقاد من، نتیجه نهایی این گونه اتفاق‌ها، حاصل چگونه دنبال کردن این رویداد است و اقداماتی که در پی آن انجام می‌شود، چون یک برخورد مطلوب با رویدادی نامطلوب می‌تواند به نتیجه‌ای درخشان مبدل شود.

وی ادامه داد: گاهی در یک منطقه زلزله‌ای رخ می‌دهد که تلفاتی دارد، اما اگر به دنبال آن اقدامات اساسی در بازسازی آن منطقه انجام شود و طراحی مهندسی، آسیب‌شناسی و ایمن‌سازی صورت پذیرد، آن منطقه را برای مدتی طولانی در مقابل زلزله بیمه می‌کند. این اتفاق ادبی نیز اگر باعث یک حرکت گسترده در مورد شخصیت امام‌ هادی (ع) به عنوان معلم ادب و هدایت انجام شود، بدون شک به نتیجه‌ای مبارک مبدل می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در نخستین روزهای رخ داد توهین به امام‌ هادی (ع) این نگرانی وجود داشت که در واکنش به این رویداد حرکت‌های تندی رخ دهد که بهانه‌ای جدی برای توهین بیشتر به ساحت این امام را فراهم کند در نتیجه بسیار مهم بود که پاسخی در برابر این توهین ارائه شود که آن را از یک چالش به یک فرصت تبدیل کند.

نهاوندیان افزود: آنچه که در این توهین رخ داد به اعتقاد برخی یک رویداد فرهنگی بود و چقدر خوب است که در پاسخ به این رویداد فرهنگی ما هم واکنشی فرهنگی بروز دهیم با شائبه ضدیت با آزادی هم مطرح نشود. امام‌ هادی (ع) در میراث گرانقدری که از خود باقی گذاشته‌اند یکی از غنی‌ترین بیانات درباره اختیارمندی آدمی را برای ما به یادگار گذاشته‌اند و بسیار حیف بود که در تصویر‌سازی فرهنگی ما از ایشان به گونه‌ای برخورد می‌شد که شائبه ضدیت با آزادی مطرح شود.

وی در ادامه با اشاره به فعالیت فعالان بخش اقتصادی در حوزه فعالیت‌های فرهنگی گفت: حمایت از حرکت‌های زیربنایی فرهنگی همیشه توسط فعالان فرهنگی و اقتصادی بخش خصوصی رخ داده است. نباید همیشه تامین مالی فرهنگ را از دولت بخواهیم. در یک اقتصاد مردمی همیشه مردم هستند که از حرکت‌های فرهنگی پشتیبانی می‌کنند و این جایزه هم بر این موضوع تاکید دارد.

نهاوندیان با اشاره به فعالیت جامعه نیکوکاری ابرار متشکل از فعالان اقتصادی حاضر در اتاق بازرگانی گفت: این نهاد خیریه تجلی این مفهوم است که فعالان اقتصادی همواره در کنار فعالیت‌های خود باید به مسئولیت اجتماعی خودشان هم به صورت جدی توجه داشته باشند و هم‌افزایی این دوم موضوع را وظیفه خود بدانند.

نهاندیان ادامه داد: در تعریفی که از نیکوکاری ارائه می‌شود، نباید به صدقه‌دادن محدود شد و فعالیت در تمام حوزه‌های فرهنگی می‌تواند به نیکوکاری تعبیر شود.

وی در پایان، ادامه یافتن برگزاری این جشنواره را منوط به بررسی نتایج حاصل از برگزاری نخستین دوره از آن عنوان کرد.