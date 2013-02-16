به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری جایزه هنری «ادب و هدایت» با حضور محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران و محمد سرشار رئیس حوزه هنری استان تهران، صبح امروز شنبه 28 بهمن در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.
در این نشست خبری محمد سرشار رئیس حوزه هنری استان تهران برگزاری جایزه ادب و هدایت را یکی از گامهای موفق در همکاری اتاق بازرگانی ایران و حوزه هنری استان تهران عنوان کرد و گفت: این همراهی نتیجه فهمی مشترک از تحلیل محیط جهانی و منطقهای کنونی ایران است. هجمه فرهنگی و اقتصادی استکبار جهانی به کشورمان این بار نخبگان و جوانان ما رابه مقاومت فرهنگی و اقتصادی واداشت و این عرصههای جدید شعار پر غنای «جنگ، کار، تا پیروزی» را پر تلألوتر ساخته است.
وی در ادامه با اشاره به مفهوم مسئولیت اجتماعی فعالان اقتصادی گفت: این مسئولیت چند دههای است که ذهن اندیشمندان و پژوهشگران و مدیران ما را به خود مشغول کرده است، اما اینک و در دهه 90 باید برای آنها به جای آن، از مفهوم مسئولیت فرهنگی صحبت کرد.
سرشار ادامه داد: همین امروز برخی تولیدکنندگان ایران بستنی تولیدی خود را با تصویری از «بن 10» روانه بازار میسازند و بستههای پاستیل خود را با طرح «اسکری میکس» به فروش میرسانند و بر پشت خودروهای ملی خود نامهای فارسی را با حروف انگلیسی حک میکنند و کیفها و لوازمالتحریر ساخت ایران را با تصاویری از باربی میآرایند. این نابهنجاری فرهنگی نشان میدهد که برخی فعالان اقتصادی به کارکردهای فرهنگی فعالیت خود توجه ندارند.
رئیس حوزه هنری استان تهران افزود: آیا شرکتهایی که برای مکالمههای نیمه شب مشترکان خود تخفیفهای ويژه قائل میشوند، درباره تاثیر این اقدام بر تقویت یا تزلزل بنیان خانواده مطالعه علمی انجام دادهاند؟ آیا انبوهسازی که هزاران نفر را خانهدار کرده از ابتدا برای پاسخگویی به نیازهای فرهنگی آنها مسجد و کتابخانه و تالار نمایش ساخته است؟ این دغدغههای فرهنگی در قالب مفهومی به نام مسئولیت فرهنگی قابل تعریف است که یکی از اجزای آن مسئله پیوستنگاری فرهنگی است.
وی افزود: مسئولیت فرهنگی فعالان اقتصادی منحصر به حمایت آنان از کتاب، فیلم تئاتر و موسیقی نیست، بلکه مهمتر از اینها به تاثیرات فرهنگی فعالیت اقتصادی بر فرهنگ عامه باید توجه کرد و این دغدغه باید به هماندیشی فعالان اقتصادی و فرهنگی بیانجامد تا نتیجه آن در زندگی روزمره مردم مشاهده شود.
سرشار ادامه داد: اگر پیشگامان عرصه جهاد نظامی اینک نور چشمان ما هستند، باید در عرصه جهاد اقتصادی نیز پیشگامان را بشناسیم و زندگی آنان را با ابزار هنر سرمشق جوانان قرار دهیم. بدیهی است که در فرهنگ دینی ما کسب روزی حلال همتراز جهاد در راه خدا دانسته شده و خود پیشوایان شیعه نیز به فعالیت اقتصادی اشتغال داشتهاند. با این رویکرد باید نگاه کلیشهای به کسب و کار را دور ریخت.
وی در پایان با اشاره به آثار سینمایی تولید شده در سال جاری گفت: به نظر من نمایش شخصیت مرد بازاری بیوهای که به دنبال ازدواج با دختری جوان و خوش آب و رنگ است در سینمای ما نه کمکی به اقتصاد مقاومتی میکند و نه باری از دوش فرهنگ ما در مقاومت فرهنگیاش برمیدارد.
سرشار همچنین در پاسخ به سئوالی در مورد مبالغ مالی جایزه ادب و هدایت گفت: جایزه ادب و هدایت براساس طرح قبلی قرار نبود مخزن آثار فاخر تولید شده باشد. این جایزه برای شناسایی ابعاد شخصیتی امام هادی (ع) به علاقمندان و مسلمانان طراحی شده بود و اختتامیه آن هم مراسمی است برای معرفی آنها با این حال نفرات اول این جایزه سه میلیون تومان، نفرات دوم دو میلیون و نفرات سوم یک میلیون تومان جایزه نقدی دریافت کردند و از آثار برگزیده برای تولید و توزیع حمایت میشود که این موضوع در همین اختتامیه با انتشار دو عنوان کتاب از آثار برگزیده این جشنواره محقق شده و امیدواریم در حوزه فیلمنامه و نمایشنامه نیز به نتیجه مطلوب رسیم.
در ادامه این نشست عباس محمدی دبیر علمی این جایزه ادبی با اشاره به برگزاری مراسم اختتامیه آن در روز اول اسفندماه در حوزه هنری گفت: فراخوان ابتدایی جایزه ادب و هدایت تا 15 آذرماه که منجر به دریافت 700 اثر در بخشهای مختلف شد و پس از تمدید مهلت فراخوان تا 9 دی ماه در نهایت 917 اثر به دبیرخانه رسید.
وی ادامه داد: از میان آثار رسیده 743 اثر با موضوع شعر و ترانه، 61 اثر با موضوع متن ادبی، 17 نمایشنامه، 23 طرح فیلم و 73 داستان وجود داشت که پس از 3 مرحله داوری مجزا 125 اثر در نهایت به بخش پایانی داوریها راه یافت.
محمدی در مورد داوران این دوره از جشنواره نیز گفت: در بخش داستان، جهانگیر خسرو شاهی و احمد شاکری، در بخش شعر و ترانه و متن ادبی محمدعلی بهمنی و علیرضا قزوه، در بخش فیلمنامه ناصر هاشمزاده، آثار رسیده به این جایزه را داوری کردند.
وی همچنین از انتشار مجموعه داستان «خضر دهم» و مجموعه شعر «چراغ نام تو روشن است» شامل آثار برگزیده این جایزه همزمان با مراسم اختتامیه آن خبر داد.
اختتامیه جایزه هنری ادب و هدایت روز سه شنبه اول اسفندماه و از ساعت 18 به همراه سخنرانی حجتالاسلام فاطمینیا در تالار سوره حوزه هنری برگزار میشود.
نظر شما