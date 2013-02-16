به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته بیست و ششم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در حالی فردا یکشنبه با انجام سه بازی پیگیری می‌شود که دیدارهای این روز از بازی دیدنی گهر دورود با تراکتورسازی در دورود و رقابت حساس راه‌آهن با داماش در تهران آغاز و با رویارویی پرسپولیس با سپاهان به عنوان یکی از حساس‌ترین دیدارهای نیم فصل به پایان می‌رسد. این بازی‌ها در حالی برگزار می‌شود که استقلالی‌ها امیدوار به پیروزی پرسپولیس برابر سپاهان و ناکامی تراکتورسازی مقابل گهر دورود که هدایت آن را یک پرسپولیسی برعهده دارد، هستند تا در پایان این هفته مقتدرانه صدرنشین لیگ لقب بگیرد. در زیر اشاره به این بازی‌ها می‌شود:

گهر دورود - تراکتورسازی تبریز (نتیجه بازی رفت: تراکتورسازی 5 - گهر دورود صفر)

سنگین‌ترین شکست گهر در نیم فصل نخست مقابل تراکتورسازی رقم خورد. نتیجه ای که در آن هفته‌ها باعث قعرنشینی این تیم دورودی شد. امروز اما شرایط متفاوت است و گهر با محمد مایلی‌کهن برای هر حریفی دردسرساز می‌شود. آنها برای بقا در لیگ، حداقل باید در خانه امتیاز کامل دیدارها را کسب کنند. در این شرایط گهری‌ها برای انتقام شکست بازی رفت، جبران باخت هفته پیش برابر پرسپولیس و پایان دادن به 5 هفته بدون پیروزی نیاز به سه امتیاز این مسابقه دارند. البته با توجه به شکست پیکان و ذوب‌آهن در این هفته، گهر در صورت برتری مقابل تراکتورسازی به فرار از جمع فانوس به دستان امیدوارتر خواهد شد.

در نقطه مقابل تراکتورسازی تبریز که در نیم فصل دوم 6 پیروزی و 3 تساوی بدست آورده و خود را به‌ عنوان یکی از مدعیان قهرمانی در لیگ مطرح کرده است، برای پیروزی به دورود می‌رود. شاگردان تونی امیدوار هستند در کنار پیروزی برابر گهر در دورود، سپاهان مقابل پرسپولیس در تهران ناکام شود تا آنها ضمن حفظ اختلاف سه امتیازی خود با استقلال، به رده دوم صعود کنند.

راه‌آهن تهران - داماش گیلان (نتیجه بازی رفت: داماش گیلان صفر - راه‌آهن یک)

دیدار رفت این دو تیم به دلیل محرومیت داماش در قزوین برگزار شد، مسابقه‌ای که بخاطر گل دقیقه 90 فرزاد آشوبی از روی نقطه پنالتی حاشیه‌های بسیاری را به همراه داشت. البته در بازی فردا دو تیم در شرایطی برابر هم قرار می‌گیرد که راه‌آهن بخاطر کسب یک امتیاز در 4 بازی گذشته در بحران نتیجه‌گیری قرار گرفته، اما داماش بخاطر دو پیروزی گذشته روزهای بحرانی نیم فصل دوم را پشت سر گذاشته و به آرامش نسبی رسیده است. در کنار این مسایل باید به تقابل جالب علی دایی و حمید درخشان هم در این بازی توجه کرد.





پرسپولیس تهران - سپاهان اصفهان (نتیجه بازی رفت: سپاهان 2 - پرسپولیس صفر)

حساسیت دیدار پرسپولیس - سپاهان در سال‌های اخیر باعث شده است خیلی‌ها این مسابقه را "ال کلاسیکو"ی فوتبال ایران بنامند، خصوصا پس از قهرمانی دقیقه 7+90 سرخپوشان در لیگ هفتم. در این مسابقه دو تیم شاهینی قدیم فوتبال ایران در حالی برابر هم صف آرایی می‌کنند که هدایت سپاهان برعهده زلاتکو کرانچار سرمربی پیشین سرخ‌پوشان تهرانی با مترجم پرسپولیسی‌اش، است.

این بازی از چند جهت برای پرسپولیسی‌ها اهمیت دارد؛ ابتدا اینکه آنها برای کاهش اختلاف با صدرنشینان که سپاهان هم در بین این تیم‌ها قرار دارد، به پیروزی در این بازی نیاز دارند. همچنین تداوم هشت بازی بدون شکست، گرفتن انتقام باخت در بازی رفت - مسابقه‌ای که پس از آن پرسپولیسی‌ها دچار مسمومیت شدند- و مغلوب کردن رقیب سال‌های اخیر خود، انگیزه‌ای برای سرخپوشان است تا در این دیدار برای کسب سه امتیاز از جان و دل مایه بگذارند. ضمن اینکه هر نتیجه غیر از برد ممکن است بار دیگر شاگردان گل‌محمدی را در رده‌بندی جدول لیگ دو رقمی کند.

مصدومیت علی کریمی و مهدی مهدوی‌کیا از یکسو و محرومیت محمد نوری و غلامرضا رضایی از سوی دیگر مهمترین دغدغه یحیی گل محمدی در این بازی است زیرا قدرت هجومی پرسپولیسی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. هر چند اگر رضا حقیقی، مارکو پروویچ، ولادکو نودانوبسکی و حتی کریم انصاریفرد و محمد قاضی توانایی واقعی خود را در زمین ارائه کنند، موفقیت پرسپولیس در این دیدار حساس و جذاب دور از دسترس نخواهد بود.

البته سپاهان هم این روزها در اوج آمادگی به سر می‌برد، شاگردان کرانچار که از 6 بازی گذشته خود 5 پیروزی بدست آوردند، به‌عنوان نزدیکترین تعقیب کننده استقلال صدرنشین با تکیه بر آمادگی نفراتی همچون محرم نویدکیا، احمد جمشیدیان، امید ابراهیمی، محمدرضا خلعتبری و جواهر سوکای به فکر پیروزی مقابل پرسپولیس در تهران هستند تا همچنان شانس خود را برای قهرمانی در لیگ برتر حفظ کنند.

رویارویی شهاب گردان با تیم پیشین و تماشاگران پرسپولیس هم نکته جالبی است. دروازه‌بانی که بخاطر اشتباه خود در بازی‌های نیم فصل نخست لیگ با اعتراض بسیاری از سوی هواداران سرخپوشان تهرانی مواجه شد و در نهایت بخاطر این مسائل در تعطیلات نیم فصل با رضا محمدی دروازه‌بان سپاهان تعویض شد. همچنین رویارویی محسن بنگر و سیدجلال حسینی با سپاهان تیم سابق خود هم جالب توجه است. ضمن اینکه عادل کلاه کج یکی از گلزنان سپاهان در بازی رفت هم امروز در جمع سرخ پوشان قرار دارد.

برنامه ادامه دیدارهای هفته بیست و ششم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

یکشنبه - 29/11/91

* گهر دورود ـ تراکتورسازی تبریز، ساعت 15، ورزشگاه تختی دورود

* راه‌آهن تهران ـ داماش گیلان، ساعت 16، ورزشگاه اکباتان تهران

* پرسپولیس ـ سپاهان اصفهان، ساعت 17:15، ورزشگاه آزادی تهران

سه‌شنبه - 01/12/91

* صبای قم - نفت تهران، ساعت 15:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم

جدول رده‌بندی لیگ برتر:

1- استقلال تهران 52 امتیاز - یک بازی بیشتر

2- سپاهان اصفهان 47 امتیاز

3- تراکتورسازی تبریز 46 امتیاز (تفاضل گل 18+)

4- فولاد خوزستان 46 امتیاز (تفاضل گل 14+) - یک بازی بیشتر

5- نفت تهران 40 امتیاز

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8- پرسپولیس 35 امتیاز

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15- پیکان تهران 23 امتیاز - یک بازی بیشتر

16- ذوب‌آهن اصفهان 22 امتیاز - یک بازی بیشتر

17- گهر دورود 18 امتیاز

18- صنعت نفت آبادان 16 امتیاز - یک بازی بیشتر

