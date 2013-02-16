به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی در نشست خبری پیش از بازی تیم های پرسپولیس با سپاهان كه بعدازظهر امروز در ساختمان سازمان لیگ برگزار شد درباره این دیدار اظهار داشت: بازی سختی در پیش داریم. هرچه به پایان لیگ نزدیك می شویم حساسیت مسابقات دو چندان می شود و بازی ها همه حكم فینال پیدا می كند.

وی ادامه داد: ما در بازی رفت مقابل سپاهان شكست خوردیم و به مین خاطر این بازی برای ما انتقامی است. ما باید از حیثیت پرسپولیس دفاع كنیم. البته سپاهان هم تیمی است سازمان یافته كه بازیكنان با كلاس و باهوشی دارد

سرمربی پرسپولیس با اشاره به حمایت هواداران این تیم از سرخپوشان تاكید کرد: ما هوادارانی داریم كه می توانند با حضور پررنگ شان ما را حمایت كنند. همانند بازی گذشته ما مقابل گهر دورود كه با وجود عقب افتادن از حریف از ما حمایت كردند. ما سه امتیاز بازی با گهر را مدیون تماشاگران هستیم به همین خاطر از آنها می خواهم این حمایت را در بازی فردا ادامه دهند.

گل محمدی در خصوص اینكه چرا بازیكنان پرسپولیس بعد از به ثمر رساندن یك گل بی انگیزه می شوند و به بازی دفاعی روی می آورند گفت: من با شما موافقم و به نظرم این موضع به روحیه تیمی بر می گردد. اینجاست كه باید بزرگترهای تمی نقش خودشان را بهتر انجام دهند و تیم را مثل دقایق ابتدایی مسابقه هدایت كنند.

وی افزود: این مساله باید حل شود ما با بزرگترهای تیم هم صحبت هایی انجام دادیم كه در این مقاطع از بازی با راهنمایی شان تیم را جلو ببرند نه اینكه به یك گل بسنده كنند.

سرمربی پرسپولیس در باره غیبت محمد نوری و غلامرضا رضایی مقابل سپاهان خاطرنشان كرد: ما فردا دو نفر از بهترین بازیكنان مان را نداریم. نوری و رضایی در چند بازی گذشته نشان داند بهترین های پرسپولیس هستند ولی به هر حال بازیكنانی كه جای آنها را می گیرند چیزی كمتر ندارند. پرسپولیس همیشه باید مثل پرسپولیس بازی كند و همه بازیكنانی كه در تركیب قرار می گیرند ثابت می كند لیاقت آن را دارند.

"آیا شما از عملكرد كریم انصاری فر در پرسپولیس راضی هستید؟" سرمربی پرسپولیس در پاسخ به این سوال خبرنگاران گفت: ما انتظار بیشتری از كریم داریم كه بهتر بازی كند و در موقعیت گل قرار بگیرد. كریم یكی از بهترین بازیكنان ایران است ولی این موضوع دیگر به خودش بر می گردد كه با خودش كنار بیاید و انگیزه اش كم نشود.

خبرنگار دیگری از گل محمدی درباره پیشنهادهای مشكوك به علی كریمی و مهدی مهدوی كیا پرسید كه گل محمدی در این خصوص هم گفت: من آدم منفی بافی نیستم وقتی این پیشنهادات به كریمی و مهدوی كیا می شود نشان می دهد آنها هنوز تمام نشده اند و مثمر ثمر هستند. این نشان می دهد انگیزه آنها كم نشده و مثل روزهای اوج بازی می كند.

وی درباره اینكه چرا این پیشنهادات در روزهای مصدومیت این دو بازیكن مطرح شد گفت: من توجهی به این مسایل ندارم و مثبت فكر می كنم. برایم مهم نیست چه كسی چه طور فكر می كند مهم این است كه كریمی و مهدوی كیا دارند در پرسپولیس خوب كار می كنند.

مربی پرسپولیس در بخش دیگری از این گفتگو در مورد دلایل موفقیت پرسپولیس در هفته های اخیر اظهار داشت: عوامل زیادی وجود دارد از جمله تلاش بازیكنان و حمایت همه جانبه سردار رویانیان و مسئولان باشگاه در همه مقاطع از تیم. این اتفاقات خیلی تاثیرگذار بود اما از همه مهمتر حضور هواداران و دلگرمی آنها است كه در هر شرایطی كنارمان بوده و نگذاشتند احساس تنهایی كنیم. تمام این مسایل خصوصاً دلگرمی هواداران باعث موفقیت نسبی نه كامل در هفته های گذشته شد.

خبرنگاری در مورد نشست گل محمدی با سردار رویانیان و اعلام لیست مازاد از او پرسید كه وی این گونه پاسخ داد: جلسه خوبی با رویانیان داشتیم و ایشان در نشت حمایت كاملی از بنده و كادر فنی كرد و از من خواست نفرات مازاد و بازیكنانی كه برای فصل بعد می خواهم را اعلام كنم اما من گفتم لیست مازاد را یكی دو هفته پیش از پایان لیگ می دهم و لیست نفرات مدنظرم را دو سه هفته آینته اراهی خواهم كرد.

وی با تاكید بر اینكه كریم باقری متعلق به پرسپولیس است ادامه داد: این اسطوره پرسپولیس در این سال ها همه گونه به تیم كم كرده است چه زمانی كه بازی می كرد و چه روزهایی بیرون بود. او به عنوان حامی همیشه كنار تیم بوده و هست. امروز هم مشكلی وجود ندارد و حمایت همه جانبه خودش را از تیم اعلام كرده.

سرمربی پرسپولیس با رد این مساله كه بگوویچ به خاطر اختلافاتش با برخی بازیكنان كنار گذاشته شده است اعلام كرد: چنین بحثی اصلاً وجود ندارد اما به خاطر اینكه بگوویچ سابقه بسیار خوبی در امر تیم های پایه داشته و باشگاه هم اهمیت ویژه ای برای تیم های پایه اش قائل شده است و می خواهد آن را سیستماتیك پیش ببرد از او خواستیم در تیم های پایه فعالیتش را به صورت جدی پیگیری كند.

خبرنگاری به گل محمدی گفت رمضانی مدیرعامل باشگاه پاس همدان اعلام كرده است كه بگوویچ به خاطر مشكلاتش با باقری و مهدوی كیا كنار گذاشته شده آیا این دخالت در امور فنی پرسپولیس نیست؟ كه وی تصریح كرد: پاس همدان آنقدر مشكل دارد كه بهتر است ایشان وقت شان را برای حل این مشكلات بگذارند. اینكه می گویند مشكلات بگوویچ با بازیكنان است صحت ندارد. ایشان بهتر است انرژی خود را صرف مطالبات بگوویچ و مالیاتی كه پرداخت نشده بگذارند.

خبرنگاری دیگر به صحبت محمد رویانیان در مورد اینكه گفته ما لنگی هستیم اشاره كرد و پرسید آیا واقعاً پرسپولیسی ها لنگی هستند ، موضوعی كه باعث ناراحتی هواداران شده است كه سرمربی پرسپولیس این گونه پاسخ داد: آن چه مهم است اینکه سردار تمام وجود خود را برای پرسپولیس و رنگ قرمز به كار بسته و این صحبت را هم در جمع خصوصی و به شوخی عنوان كرده اما بعضی رسانه ها آن را بزرگ كرده اند.

گل محمدی در پایان گفت: قطعاً با اقداماتی كه رویانیان در این مدت برای پرسپولیس انجام داده و هیچكدام از مدیرعاملان گذشته چنین كارهایی را انجام نداده بودند در آینده به عنوان اسطوره مطرح و اسمش ثبت خواهد شد.

تیم های فوتبال پرسپولیس و سپاهان فردا یكشنبه در چارچوب هفته بیست و ششم رقابت های لیگ برتر در ورزشگاه آزادی برابر هم به میدان می روند.