حق وردی داور بازی پرسپولیس با سپاهان شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، از سوی کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران دیدارهای روز دوم از هفته بیست و ششم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور را اعلام کرد که بر این اساس داوری دیدار حساس پرسپولیس و سپاهان اصفهان به تورج حق‌وردی سپرده شد. همچنین خورشیدی هم دیدار گهر دورود و تراکتورسازی را قضاوت می‌کند.

اسامی داوران روز دوم از هفته بیست و ششم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

یکشنبه - 91/11/29

* راه‌آهن تهران - داماش گیلان، ساعت 16، ورزشگاه اکباتان

داور: البرز حاجی‌پور، کمک‌ها: مصطفی فراهانی و رضا عبدوس، داور چهارم: جمشید دانش مهر، ناظر داوری: حسین عسگری

* گهر دورود - تراکتورسازی تبریز، ساعت 15، ورزشگاه تختی دورود

داور: اشکان خورشیدی، کمک‌ها: علیرضا کهوری و حمید سبحانی، داور چهارم: محمد کمانی، ناظر داوری: جواد تقی‌پور

* پرسپولیس تهران - سپاهان اصفهان، ساعت 17:15، ورزشگاه آزادی تهران

داور: تورج حق‌وردی، کمک‌ها: رسول فروغی و بابک داوری، داور چهارم: رحیم مهر پیشه، ناظر داوری: حاتم بک‌پور