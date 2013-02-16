مشاهده یک قلاده پلنگ در منطقه شکار ممنوع الموت غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، علي آقا فرهادي در این باره اظهارداشت: با توجه به تجهيز واحدهاي محيط باني استان به دوربين هاي عكاسي و فيلمبرداري، نيروهاي يگان حفاظت محيط زيست الموت غربي موفق به مشاهده و تصويربرداري از حضور اين گونه در منطقه شكار و تيراندازي ممنوع اين منطقه شدند.



وی افزود: استان قزوين با توجه به شرايط اقليمي و زيستگاهي آن يكي از بهترين زيستگاههاي پلنگ در كشور به شمار مي رود اين گونه در مناطق كوهستاني و شكار و تيراندازي ممنوع الموت شرقي و غربي و طارم سفلي زيست مي كند.



مديركل محيط زيست استان قزوين بیان کرد: ماموران اجرايي اداره كل حفاظت محيط زيست استان در يكي دو ساله اخير چندين بار موفق به تصويربرداري از اين گونه در حال انقراض در مناطق طارم سفلي و الموت شده اند.



وی يادآورشد: بررسي ها در ارتباط با موضوع حضور پلنگ در استان از سال 87 آغاز و اولين گونه توسط كارشناسان حوزه محيط طبيعي استان در اواخر سال 88 توسط دوربين هاي تله اي در منطقه رودبار شهرستان به ثبت رسيد.



ايران مهمترين پناهگاه جمعيت پلنگ در منطقه خاورميانه است و پيش بيني مي شود550 تا 850 قلاده از اين جانور در كشور زيست مي كنند، مطابق آخرين ارزيابي، اتحاديه جهاني حفاظت از طبيعت IUCN در سال 2008 پلنگ را در فهرست سرخ و به عنوان گونه در خطر انقراض قرار داد، كاهش طعمه به دليل شكار غير مجاز، تغيير زيستگاههابه دليل فعاليت هاي جاده سازي و معادن، آتش سوزي، چراي دام هاي اهلي و شكار اين گونه توسط شكارچيان به خاطر پوست آن از عوامل در معرض خطر انقراض قرار گرفتن اين گونه است.