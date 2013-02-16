انفجار و آتش سوزی در ساختمان چهار طبقه شهرک خاورشهر

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پیش از ظهر امروز انفجار و آتش سوزی واحد مسکونی در شهرک خاورشهر به آتش نشانی اعلام شد که بلافاصله ایستگاه 63 به محل حادثه اعزام شدند. با حضور ماموران مشخص شد آتش سوزی در طبقه سوم یک ساختمان چهار طبقه رخ داده است.

وی ادامه داد: آتش نشانان بلافاصله به دو گروه تقسیم شدند و گروه اول اقدام به جستجو برای نجات افراد حاضر در ساختمان کرد و گروه دیگر با استفاده از تجهیزات به خاموش کردن اتش مشغول شدند.

به گفته سخنگوی آتش نشانی تهران در محل انفجار یک جوان 26 ساله مشغول استراحت بود که خوشبختانه آسیب جسمی به او وارد نشده بود. آتش نشانان این فرد را به عوامل اورژانس تحویل دادند.

ملکی با اعلام اینکه در این حادثه آسیب چندانی به این ساختمان وارد نشد و تنها شیشه های طبقه سوم و چهارم شکسته شد، افزود: آتش نشانان با اطفا حریق و ایمن سازی محل به عملیات خود پایان دادند.