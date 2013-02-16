به گزارش خبرنگار مهر ، زلاتکو کرانچار در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق گفت: این یک بازی دشوار و مبهم بوده و به نوعی دربی است پرسپولیس مثل یک شیر زخم خورده است که تمام توانش را برای شکست دادن سپاهان و صعود به رده های بالاتر به کار می بندد.

وی ادامه داد: پرسپولیسی ها می خواهند با موفقیت در این مسابقه در بین 4 تیم برتر لیگ قرار گرفته و سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا را به دست آورند اما به خاطر رقابتی که در صدر جدول وجود دارد ما هم نمی خواهیم عقب مانده به همین دلیل به فکر پیروزی در این بازی هستیم.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان با اشاره به اینکه دو تیم بزرگ پرسپولیس و سپاهان باید در این دیدار از نظر تاکتیکی به درخواست هواداران و مردم پاسخ دهند در مورد اتفاقاتی که بعد از بازی رفت افتاد، تصریح کرد: مشکلات و مسائل بازی رفت طبی و پزشکی بود و جدا از مسائل فنی است .

وی صحبت هایش را این گونه ادامه داد: ما فردا تلاش بسیاری خواهیم کرد زیرا انگیزه بالایی داریم تا قدم های استوار برای کسب قهرمانی در لیگ برداریم.

کرانچار با تاکید بر اینکه پرسپولیس همیشه تیم بزرگی است و باید به آن احترام گذاشت، افزود: آنها بر خلاف اشتباهات گذشته می خواهند در این بازی هم خوب بازی کنند و هم با ارائه یک بازی محکم به نتیجه مطلوب و پیروزی برسند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه تیمش مصدوم و محرومی ندارد و امید ابراهیمی هم در این بازی به نفرات قبلی اضافه خواهد شد، در خصوص اینکه آیا این بازی را هم می توان دربی دانست یادآور شد: شاید شما فقط بازی استقلال پرسپولیس را دربی بدانید درست است این یک بازی بزرگ است اما آن مسابقه دربی پایتخت است.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان اضافه کرد: قطعا هر مسابقه ای که تیم های مطرح لیگ با سپاهان که قهرمان سه دوره گذشته لیگ است برگزار می کنند یک دربی است زیرا به لحاظ قدرت و جایگاه تیم ها می توان چنین دیدارهایی از جمله بازی سپاهان با استقلال ، سپاهان با پرسپولیس ، سپاهان با فولاد ، سپاهان با تراکتورسازی و ... را دربی دانست . قطعا شما هم تشخیص می دهید که به این مسئله باید بدین شکل توجه کرد.

خبرنگاری از کرانچار پرسید آیا می توان این بازی را جنگ هافبک ها دانست که وی یادآور شد: به طور قطع همین گونه است . من هم با این نظر موافقم که روند حرکتی این بازی را هافبک ها مشخص می کنند که امیدوارم رو به جلو باشد. ما می دانیم پرسپولیس همیشه هجومی است و گرایش به حمله دارد اتفاقی که امیدواریم در بازی فردا هم رخ دهد.

وی ادامه داد: هافبک های ما هم قطعا طوری بازی خواهند کرد که نیاز ما را برآورده کنند. نیازی که به حرکت رو به جلو، حملات بیشتر و بالا رفتن تعداد گل ها ختم می شود. بازی هجومی ما در کنار بازی هجومی پرسپولیس جریان بازی را زیباتر خواهد کرد.

کرانچار در پایان در خصوص اینکه آیا با نویدکیا برای بازگشت به تیم ملی صحبت خواهد کرد گفت: چنین علاقه ای را این روزها در رسانه ها دیده ام اما ابتدا باید مسئولان فدراسیون و خصوصا سرمربی تیم ملی در این زمینه پا پیش بگذارند. پس از این اتفاق من هم به عنوان سرمربی تمام تلاشم را به کار می بندم تا به نحوی محرم را متقاعد کنم که به تیم ملی برگردد اما بار دیگر تاکید می کنم پیش شرط این اتفاق در دست مسئولان فدراسیون و تیم ملی است.