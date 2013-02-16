حسین ابن قاسم در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تساوی فولاد خوزستان برابر ملوان در ثانیههای پایانی، با بیان مطلب فوق اظهار داشت: راحت میتوانستیم ملوان را شکست بدهیم ولی خطای پشت محوطه 18 قدم بازیکنان ما و ضربه کاشته پژمان نوری همه چیز را تغییر داد. با گل نوری جو استادیوم برگشت و کمک کرد تا ملوان گل دوم را هم به ثمر برساند.
وی با اشاره به تداوم روند شکست ناپذیری فولاد تاکید کرد: برای ما مهم این است که این نباختن ما ادامه داشته باشد. برنامه ما کسب پیروزی در بازیهای خانگی و کسب حداقل یک امتیاز در بازیهای خارج از خانه است که تا اینجای کار آنرا اجرایی کردهایم.
سرپرست فولاد هدف اصلی این تیم را قهرمانی در لیگ دانست و ادامه داد: ما نوک پیکان جدول را نشانه گرفتهایم. هرچند استقلال، سپاهان و تراکتورسازی هم در کورس قهرمانی هستند ولی ما روی بازی خانگی با استقلال و دیدار با تراکتورسازی در تبریز حساب ویژهای باز کردهایم و میتوانیم امتیازاتمان را به آنها برسانیم.
ابن قاسم در پایان درباره حرکت سلیمی دروازهبان فولاد بعد از گل تساوی و اعتراض تماشاگران انزلی گفت: بعید میدانم سلیمی هوادران ملوان را با حرکاتش تحریک کرده باشد. او گفت از خوشحالی به زمین پریدم و به خاطر ترس از پرتاب صندلی و سایر اشیا، از زمین چمن روی نیمکت برگشتم. حالا قرار است فیلم بازی را ببنیم و در صورتی که برای ما محرز شود سلیمی کار غیر اخلاقی کرده باشد، قطعا با او برخورد میکنیم.
تیمهای فوتبال فولاد خوزستان و ملوان انزلی روز جمعه در چارچوب هفته بیست و ششم لیگ برتر در انزلی به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی 2 بر 2 به پایان رسید.
نظر شما