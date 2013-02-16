به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ارتش جمهوري اسلامي ايران، امير دريادار حبيب الله سياري، فرمانده نيروي دريايي ارتش صبح امروز شنبه در نخستين همايش "توسعه سواحل مكران و اقتدار دريايي جمهوري اسلامي"، ابراز اميدواري كرد كه در آينده نزديك شاهد پيشرفت سواحل جنوب شرق و اقتدار بيش از پيش دريايي جمهوري اسلامي در درياهاي آزاد باشيم.

امير دريادار سياري با بيان اين‌كه سواحل جمهوري اسلامي ايران به آب‌هاي اقيانوس هند متصل است، ادامه داد:‌اين سواحل مي‌تواند فرصت بزرگي را براي كشور ما فراهم آورد يعني دروازه طلايي رو به فرصت‌هاي استثنايي بر روي كشور ما گشوده شده است.

فرمانده نيروي دريايي ارتش با اشاره به اين‌كه تدبير مقام معظم رهبري در خصوص سواحل مكران حائز اهميت است، اظهارداشت:اين دورانديشي و نگاه راهبردي به سواحل مكران به واقع همان نعمتي است كه در دوران زمامداران تحت استثمار قبل از انقلاب اسلامي اين سواحل از آن محروم بوده است.

امير دريادار سياري گفت:در دنياي امروز شاهد تغييرات تاريخ‌ساز و شگرفي هستيم كه بخش قابل توجه آن در منطقه اقيانوس هند شكل گرفته و يا در قلب محيطي كه دائما در حال تغيير است در حال شكل‌گيري است.

وي ادامه داد:رقابت ژئوپولتيكي در اين منطقه منحصر به‌فرد اين ظرفيت را دارد تا آثار تعيين كننده‌اي در نظام جهاني داشته باشد. يعني تجديد حيات اقتصادي با بهره‌گيري از همه ظرفيت‌هاي موجود در منطقه اقيانوس هند، تمركز بر علائق ژئوپلتيكي مشترك و تقويت محيط همكاري با بهره‌گيري از بسترهاي مشترك؛ اين امكان را براي كشورهاي منطقه اقيانوس هند به‌ويژه بازيگران قدرتمند آن مانند ايران فراهم خواهد كرد تا با وجود حضور نامطلوب عناصر استكبار جهاني، آينده را آن‌گونه ترسيم كنند تا نظام آينده جهان صرفاً اهداف مستكبران را نشانه نرود.

فرمانده نيروي دريايي ارتش اظهار‌داشت:منطقه اقيانوس هند علي‌رغم آن‌كه 36 كشور ساحلي را در مجاورت خود دارد به‌دلايل مختلف از جمله پايين بودن توليد ناخالص ملي، اختلاف‌هاي داخلي و عدم تشكيل دولت مركزي منسجم در برخي كشورهاي پيرامون آن؛ ظرفيت و استعداد قابل توجهي براي شكل گرفتن بحران‌هاي بزرگ منطقه‌اي در عصر حاضر و آينده دارد.

امير دريادار سياري گفت:دزدي دريايي را مي‌توان به‌عنوان يكي از مصاديق اين گونه بحران‌ها برشمرد كه براي سال‌هاي متمادي امنيت خطوط مواصلاتي دريايي منطقه اقيانوس هند را به خطر انداخته است.

وي افزود:نبود مسائل امنيتي منسجم و محدود بودن ناوگان‌هاي نظامي كشورهاي منطقه با قابليت دريانوردي اقيانوسي در كنار ضعف تعدادي از دولت‌هاي ساحلي منطقه در اعمال حاكميت بر مرزها و مناطق دريايي‌اشان؛ عرصه را براي شكل گرفتن هسته‌هاي بحران و توسعه و گسترش آن فراهم كرده است.

امير دريادار سياري با بيان اين‌كه تمام كشورهاي ذي‌نفع در اقيانوس هند و آرام، كشورهايي هستند كه تماماً درسواحل شمالي اقيانوس هند استقرار داشته و بر شريان اقتصادي جهان مشرف هستند، اظهارداشت:منطقه‌اي كه نيروي دريايي ارتش آن را مثلث طلايي افتخار جهان ناميده، مثلثي است كه در سه رأس آن تنگه‌هاي راهبردي هرمز، مالاگا و باب المندب قرار گرفته‌اند.

وي گفت:برقراري امنيت در اين منطقه از اقيانوس هند نه تنها براي قدرت‌هاي بزرگ جهان بلكه براي كشورهاي منطقه به‌ويژه كشورهاي واقع در منطقه شمال اقيانوس هند حائز اهميت است.

فرمانده نيروي دريايي ارتش تأكيد كرد:جمهوري اسلامي ايران، هند، پاكستان و سريلانكا به‌عنوان ستون‌هاي اصلي برقراري امنيت دريايي در شمال مدار 10 درجه هستند.

اميردريارسياري، افزود:از آنجا كه اين منطقه با مساحتي بالغ بر دو ميليون و 100هزار كيلومترمربع مساحتي معادل يك سوم برابر وسعت خاك ايران را شامل مي‌شود، ضعف نيروي دريايي هر يك از كشورهاي پيش گفته مي‌تواند موجب كاهش سطح امنيت منطقه شده و بستر را براي شكل‌گيري‌ كانون‌هاي بحران منطقه‌اي فراهم سازد.

وي ادامه داد:انجام هرگونه عمليات دريايي در منطقه شمال اقيانوس هند، مستلزم اتصال مناسب به ساحل و پس‌كرانه و پشتيباني عمليات در سطوح مختلف از اين ناحيه است.

فرمانده نيروي دريايي ارتش، گفت: ايجاد زيرساخت‌هاي ضروري و فراهم ساختن ظرفيت‌هاي مورد نياز به منظور تأمين امنيت مطلوب و حفاظت از منابع و منافع در دريا به شكل قابل ملاحظه‌اي به توسعه سواحل محل استقرار نيروهاي دريايي در منطقه بستگي دارد.

امير دريادار سياري ادامه‌داد:با دورانديشي و تدبير فرمانده معظم كل قوا، استقرار نيروي دريايي ارتش كه از ظرفيت دريانوردي اقيانوسي برخوردار است در سواحل گسترده مكران در دستور كار قرار دارد.