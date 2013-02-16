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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۳۶

آذری خبر داد:

تشکیل تیم موتورسواران امدادی در سوادکوه

تشکیل تیم موتورسواران امدادی در سوادکوه

سوادکوه - خبرگزاری مهر: رئیس جمعیت هلال احمر سوادکوه گفت: تیم موتورسواران امدادی در سوادکوه مازندران راه اندازی شد.

جهانگیر آذری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این تیم شامل 20 نفر از امدادگران آموزش دیده بوده که مجهز به کیف امداد اولیه هستند.

 

وی افزود: تیم امداد پیشروی هلال‌احمر سوادکوه در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه و با اعلام نیاز شعبه به عنوان تیم پیشرو به مناطق آسیب دیده اعزام می‌شوند و به ارزیابی از مناطق و امدادرسانی می‌پردازند.

 

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان سوادکوه یادآور شد: با توجه به کوهستانی و برفگیر بودن گدوک سوادکوه و به منظور امدادرسانی به موقع، یک دستگاه خودروی امدادی آرگو به ناوگان ماشینی هلال‌احمر سوادکوه اضافه شد.

 

آذری به امکان تردد این خودرو در مناطق برف‌گیر اشاره کرد و یادآور شد: این خودرو امکان عبور و مرور از مناطق برف‌گیر و امدادرسانی به حادثه‌دیدگان را دارد.

 

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان سوادکوه گفت: تیم امداد پیشرو با هدف تسریع در امدادرسانی به حادثه‌دیدگان در هلال‌احمر سوادکوه راه‌اندازی شد.

 

آذری با اشاره به لزوم ارائه خدمات به موقع و ارزیابی اولیه مناطق آسیب‌دیده ناشی از حوادث طبیعی، اظهار داشت: تیم امداد موتورسواران (تیم پیشرو) در جمعیت هلال‌احمر شهرستان سوادکوه تشکیل شده است.

 

سوادکوه یکی از محورهای کوهستانی مازندران است.

کد مطلب 1816347

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