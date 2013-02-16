تشکیل تیم موتورسواران امدادی در سوادکوه

جهانگیر آذری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این تیم شامل 20 نفر از امدادگران آموزش دیده بوده که مجهز به کیف امداد اولیه هستند.
وی افزود: تیم امداد پیشروی هلالاحمر سوادکوه در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه و با اعلام نیاز شعبه به عنوان تیم پیشرو به مناطق آسیب دیده اعزام میشوند و به ارزیابی از مناطق و امدادرسانی میپردازند.
رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان سوادکوه یادآور شد: با توجه به کوهستانی و برفگیر بودن گدوک سوادکوه و به منظور امدادرسانی به موقع، یک دستگاه خودروی امدادی آرگو به ناوگان ماشینی هلالاحمر سوادکوه اضافه شد.
آذری به امکان تردد این خودرو در مناطق برفگیر اشاره کرد و یادآور شد: این خودرو امکان عبور و مرور از مناطق برفگیر و امدادرسانی به حادثهدیدگان را دارد.
رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان سوادکوه گفت: تیم امداد پیشرو با هدف تسریع در امدادرسانی به حادثهدیدگان در هلالاحمر سوادکوه راهاندازی شد.
آذری با اشاره به لزوم ارائه خدمات به موقع و ارزیابی اولیه مناطق آسیبدیده ناشی از حوادث طبیعی، اظهار داشت: تیم امداد موتورسواران (تیم پیشرو) در جمعیت هلالاحمر شهرستان سوادکوه تشکیل شده است.
سوادکوه یکی از محورهای کوهستانی مازندران است.
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