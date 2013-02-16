خروج از اروپا بهترین اقدامی که انگلیس می تواند انجام دهد/بی توجهی بروکسل به خواست مردم

به گزارش خبرگزاری مهر، "نیجل لاوسون" وزیر دارایی پیشین انگلیس و از سیاستمداران معروف این کشور در گفتگو با روزنامه سوئیسی "تاگس انسایگر" درباره آینده اروپا در انگلیس اظهار داشت: شانس اینکه انگلیس، اتحادیه اروپا را ترک کند پنجاه-پنجاه است و به اعتقاد من این بهترین کاری است که انگلیس می تواند انجام دهد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد که به اعتقاد من واحد پولی مشترک اروپایی و اقداماتی که برای شکل گیری آن انجام شده است اتحادیه اروپا را اساسا تغییر داده است. اتحادیه اروپا دیگر آن تشکلی که ما در ابتدا به آن وارد شدیم نیست و لندن هرگز یک اتحادیه سیاسی را نخواسته است. این ما نیستیم که تغییر کرده‎ایم بلکه اروپا عوض شده است.

"نیجل لاوسون" در بخش دیگری از این گفتگو خاطر نشان کرد: به اعتقاد من ملتهای اروپایی یک جمهوری فدرال و ایالات متحده اروپایی را نمی خواهند. البته نخبگان سیاسی در اروپا به گونه ای دیگر فکر می کنند. من فکر می کردم که ما نمی توانیم بر خلاف خواست مردم چنین تغییرات اساسی را در اروپا ایجاد کنیم، البته گویا بروکسل عقیده ای بر خلاف این دارد. کسی چه می داند شاید یک انقلاب در اروپا رخ دهد.

وی در بخش دیگری از این گفتگو به دیدگاهها و اختلاف نظرهای بین کشورش با آلمان و فرانسه اشاره کرده و در بخش دیگری از این مصاحبه تاکید کرد که لازمه تداوم مناسبات ما با اروپا این است که انگلیس در این اتحادیه نباشد. شما نباید یک چیز را فراموش کنید که اروپا به انگلیس به عنوان یک شریک تجاری نیاز دارد، همانگونه که ما به اروپا نیاز داریم. من هیچ ترس و نگرانی از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا ندارم و ما می توانیم در عین دوستی از هم جدا شویم.

وی در بخش دیگری از این گفتگو با تاکید بر اینکه ما در پایان باید با توجه به علایق ملی خود تصمیم گیری کنیم، همچنین تصریح کرد: خطای بزرگ دیوید کامرون این است که می خواهد در دل عده معینی از انتخاب کنندگانش جا باز کند تا بار دیگر در انتخابات پیروز شود.

"لاوسون" در بخش دیگری از این گفتگو نظر خود را درباره اوباما اظهار کرده و گفت: من انتظار ندارم که اوباما به عنوان یک رئیس جمهوری مهم قدم به تاریخ بگذارد. وی بدون شک یک مبارز انتخاباتی عالی و یک سخنور ممتاز است، اما یک رئیس جمهوری خوب نیست. احتمالا در دور دوم ریاست جمهوری وی، سنای آمریکا نیز با وجود اینکه دموکراتها در آن اکثریت را دارا هستند از اوباما رویگردان خواهند شد. هر چقدر ما به انتخابات ریاست جمهوری بعدی آمریکا نزدیکتر شویم به همان اندازه سناتورهای دموکرات مستقل تر و محافظه کار تر خواهند شد.