سعید شیرینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه برخی افراد معلوم الحال قصد دارند جو ورزشگاه آزادی را در روز بازی با سپاهان بهم بریزند گفت: متاسفانه مطلع شدیم گروهی عناصر اجیر شده به تحریک برخی ها قصد دارند در ظاهر برای کمک به هواداران تیم پرسپولیس و تشویق بازیکنان ما جلوی تیم رقیبشان سپاهان در ورزشگاه آزادی حضور پیدا کنند. اما این گروه در باطن خیال های دیگری در سر دارند و می خواهند ضمن ایجاد مزاحمت برای طرفداران پرسپولیس جو ورزشگاه را متشنج کنند.

وی ادامه داد: گویا به این عناصر اجیر شده دیکته کرده اند که در صورت عدم نتیجه گیری پرسپولیس برابر سپاهان با بکار بردن الفاظ زشت به کادر فنی و مدیران و برخی بازیکنان پرسپولیس توهین و اهانت کنند.

سرپرست پرسپولیس تاکید کرد: البته این افراد و اربابانشان بدانند که در هیمن ارتباط با نیروی‌های مربوطه و مسئولان زحمتکش نامه نگاری کرده و به این عناصر خود فروخته هشدار می دهیم که از حضور در ورزشگاه خودداری کنند و فکر و خیال برهم زدن آرامش ورزشگاه آزادی را از سر بیرون کنند چون اجازه چنین کارهایی را به آنها نخواهیم داد.

شیرینی در پایان افزود: پرسپولیس پرطرفدارترین و محبوب ترین تیم ایران و آسیاست و این موضع در نظرسنجی‌های مختلف بارها به اثبات رسیده است. بنابراین با وجود این همه تماشاگر که برای دیدار با سپاهان حتما پرسپولیس را تنها نخواهند گذاشت هیچ نیازی به کمک لیدرها و تماشاگران سایر تیم ها نداریم.

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و سپاهان در هفته بیست و ششم رقابت های لیگ برتر ساعت 17:15 روز یکشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.