اسامی 18 بازیکن پرسپولیس برای بازی با سپاهان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس امروز و از ساعت 16 تمرینات سبکی را در ورزشگاه درفشی‌فر زیر نظر کادر فنی برگزار کردند. کریم باقری هم در کنار بازیکنان به تمرین پرداخت و وینگو بگوویچ نیز در محل تمرین سرخپوشان حضور یافت. همچنین علی کریمی امروز صبح پس از آب درمانی، فیزیوتراپی و دویدن و کار با موانع، پا به توپ شد. مهدی مهدوی کیا هم با تشخیص کادر فنی به استراحت پرداخته و در محل تمرین حضور نیافت.



به گزارش سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، سرخپوشان پس از پایان تمرین امروز با 18 بازیکن به اردو رفتند که اسامی بازیکنان به شرح زیر است: نیلسون جونیور، رضا محمدی، سید جلال حسینی، محسن بنگر، علیرضا نورمحمدی، حسین ماهینی، مهرداد پولادی، امیر حسین فشنگچی، محمدرضا خانزاده، رضا حقیقی، میثم نقی زاده، عادل کلاه کج، مارکو پروویچ، ولاتکو دانوسکی، کریم انصاری فرد، محمد قاضی، مهرزاد معدنچی و هادی نوروزی.

تیم فوتبال پرسپولیس در هفته بیست و ششم مسابقات لیگ برتر فوتبال فردا یکشنبه از ساعت 17:15 در ورزشگاه آزادی تهران میزبان سپاهان خواهد بود.