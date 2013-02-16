  1. استانها
  2. همدان
۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۱۳

آیت الله مدرسی:

مهارت آموزی جوانان شیعه عراق به استقلال مالی آنها کمک می کند

مهارت آموزی جوانان شیعه عراق به استقلال مالی آنها کمک می کند

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر موسسه الامام امیرالمومنین الخیریة عراق گفت: مهارت آموزی به جوانان شیعه کشور عراق به استقلال مالی آنها کمک می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سيدمحمد جواد مدرسی شنبه در بازدیداز مرکز آموزشی شماره یک اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان اظهار داشت: با توجه به موقعیت کشور عراق و شهرهای شیعه نشین کربلا، نجف و سامرا عوامل استکبار بخصوص وهابیت به شدت بر روی نسل جوان در حال هزینه کردن هستند.

وی گفت: باتوجه به درگیری و جنگ های داخلی و افزایش افراد بی سرپرست و یتیم در این شهرها یکی از عوامل موثر برای مقابله با جنگ نرم و عقیدتی استکبار جهانی، توانمند کردن این افراد با مهارت های فنی و حرفه ای است.

وی با تاکید بر تلاش برای مستقل کردن جوانان شیعه عراق، گفت:  این بازدید برای بررسی نحوه تعامل کشور عراق با استان همدان در زمینه مهارت آموزی به جوانان صورت گرفته است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان نیز در حاشیه این بازدید با اشاره به لزوم توانمندسازی نیروی کار  و توسعه کارآفرینی در کشورهای مسلمان گفت: این بازدید با هدف آشنایی مراجع و روحانیون عراقی از تجارت و ظرفیت های آموزش فنی و حرفه ای انجام گرفته است.

سیدمهدی باقری ابراز امیدواری کرد در آینده ای نزدیک این سازمان با انعقاد تفاهم نامه، آموزش های مهارتی ویژه شیعیان کربلا، نجف، سامرا و یتیمان و خانواده های بی سرپرست را ارائه دهد.

سید مهدی باقری افزود: با توجه به امکانات و تجهیزات بسیار خوب این سازمان، آموزش مربی در رشته های مختلف آموزشی و اعزام به کشور عراق نیز امکان پذیر است.

در این برنامه از تجهیزات و کارگاه های خبازی، کشاورزی، نمونه سازی سریع، تراشکاری، جوشکاری، تعمیر لوازم خانگی، ماشین های الکتریکی، مکاترونیک، پنوماتیک،تعمیر آسانسور، PLC بازدید شد.

کد مطلب 1816573

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها