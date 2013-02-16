به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح بعدازظهر شنبه در نشست با سرپرست و کارکنان تبلیغات اسلامی شهرستان دشتستان با تاکید بر لزوم افزایش محتوای برنامه‌های دینی و مذهبی، اظهار داشت: انتخاب محتواي مناسب در اشعار مداحان بايد مدنظر قرار گيرد.

وی ضمن تاکيد بر لزوم آموزش و ساماندهي مسائل مربوط به مداحان خاطرنشان کرد: بايد کانون مداحان در خصوص ساماندهي امور مربوط به مداحان به صورت بسيار فعال وارد عمل شده و در بعضي از موضوعات که لازم به آموزش و تبيين باشد به صورت جدي عمل کند.

امام جمعه برازجان ادامه داد: بايد قرائت‌هاي حماسي، ارزشي، مکتبي و عرفاني واقعه عاشورا را در هم آميخت و تلفيقي از آن‌ها را براي مردم بازگو کرد تا فرهنگ گران سنگ عاشورا براي جامعه به بهترين شيوه تبيين شود.

وي اضافه کرد: هيئت‌هاي مذهبي به عنوان يک قشر بزرگ فرهنگي مشغول به فعاليت هستند که شوراي هيئات و کانون مداحان به عنوان دو نهاد تخصصي بايد با برنامه‌ريزي مناسب زمينه رشد و تعالي اين هيئت‌ها را فراهم کنند.

حجت الاسلام مصلح ضمن قدرداني از برنامه‌هاي اجرا شده به همت کانون مداحان اظهار داشت: بايد به بحث ساماندهي مداحان و آسيب شناسي مداحي توجه ويژه اي کرد.

امام جمعه برازجان ادامه داد: دشمن تلاش مي کند از طريق مداحان و هيئات مذهبي يکسري پيرايه‌ها و آسيب‌ها را در مناسبت‌هاي مذهبي وارد کنند تا به مقاصد خود برسند.

رئيس تبليغات اسلامي دشتستان نیز در این نشست با تشريح برنامه‌هاي انجام گرفته به همت کانون مداحان شهرستان دشتستان، اظهار داشت: برگزاری مطلوب و با کیفیت برنامه‌های مذهبی یکی از مهمترین اولویت‌های ما است که همه تلاش خود را در این راستا به کار خواهیم گرفت.

حجت الاسلام سيدعلي پناه محمودي نيا با اشاره به فعاليت‌هاي انجام گرفته به همت کانون مداحان، خواستار حمايت بيشتر مسئولان شهرستان از برنامه‌هاي فرهنگي مذهبي شد.

ابوذر ارمي، مسئول کانون مداحان شهرستان نیز در ادامه این نشست به تشريح فعاليت‌هاي اين کانون پرداخته و مشکلات مالي و عدم پشتيباني مسئولان فرهنگي از برنامه‌هاي کانون مداحان را از مشکلات عمده دانست.