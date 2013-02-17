باشگاه گیتی پسند از سرمربی تیم فوتسال صبای قم شکایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انجام مصاحبه های اخیر سرمربی صبای قم مبنی بر احتمال انجام تبانی از سوی باشگاه گیتی پسند در هفته های پایانی لیگ برتر فوتسال، این باشگاه از این سرمربی به دلیل ایراد اتهامات واهی به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال شکایت کرد.

جمال صادقی رییس کمیته انضباطی باشگاه گیتی پسند در این خصوص گفت: اتهامات آقای حسن زاده که کاملا هم ناروا بوده است کاملا بار حقوقی دارد و این مسئله طبق روال حقوقی پیگیری خواهد شد، مصاحبه ایشان سراسر تهمت و افترا بود و ایشان باید پاسخگوی این صحبت های خود باشد.

وی افزود: باشگاه به خود حق میدهد از حق خودش و مردم اصفهان در این تهمت ها دفاع کند و بهترین محکمه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال است، پرونده را به فدراسیون ارائه دادیم و اگر آقای حسن زاده در این خصوص مدارکی دارد باید ارائه دهد وگرنه که باید پاسخگوی این اتهامات ناروا باشد.

سرمربی صبای قم چندی پیش طی مصاحبه ای از احتمال تبانی در هفته های پایانی لیگ برتر فوتسال توسط باشگاه گیتی پسند خبر داده بود که این باشگاه اصفهانی بر خود لازم دید از حق خود دفاع کند.