به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای هفته بیست و سوم لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور دوشنبه برگزار میشود و در یکی از مهمترین دیدارهای این هفته، تیم مدعی گیتیپسند به مصاف گاز خوزستان میرود.
تیم گیتیپسند در حالی به مصاف گاز میرود که با توجه به فاصله یک امتیازی خود با صبای صدرنشین به شدت به پیروزی در این مسابقه احتیاج دارد و در صورت پیروزی، میتواند باز هم به قهرمانی امیدوار باشد.
شاگردان علی افضل اما اگر هفته گذشته و در شرایطی که صبای صدرنشین متحمل شکست شد، به پیروزی میرسیدند، به صدر جدول ردهبندی باز میگشتند اما شکست گیتیپسند مقابل حفاری خوزستان اجازه نداد این تیم صدرنشین شود.
گیتیپسندیها که هفته گذشته قدر موقعیت به دست آمده را ندانستند و نتوانستند مقابل حفاری به پیروزی برسند، در بازی این هفته مقابل گاز خوزستان به میدان میروند و به شدت به 3 امتیاز این بازی احتیاج دارند.
گاز خوزستان هم تیم قعرنشین است و برای رهایی از قعر جدول باید با پیروزی از اصفهان به خوزستان بازگردد، کاری که با توجه به شرایط تیم جنوبی، اصلا آسان به نظر نمیرسد.
گیتیپسند شانس این را دارد که در صورت توقف صبا مقابل حفاری خوزستان و پیروزی خودش مقابل گاز، بار دیگر به صدر جدول ردهبندی لیگ برتر بازگردد.
بر اساس اعلام کمیته داوران تیم گیتی پسند اصفهان با قضاوت تیم داوری (وحید عرض پیما-حمید کاشانی-ابراهیم محرابی افشار-سید علی عبدالهی ) به مصاف گاز خوزستان می رود.
این دیدار از ساعت 16 روز دوشنبه هفته جاری در سالن پیروزی اصفهان برگزار می شود.
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