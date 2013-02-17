مردم پاکستان با اشعار حافظ زندگی می کنند

زبیرعلی که شب گذشته در جریان سفر به شیراز به آرامگاه حافظ رفته بود، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه فرهنگ مردم پاکستان و مردم ایران به خصوص مردم فارس شباهت های فراوانی با یکدیگر دارد، افزود: مهمترین شباهت مردم پاکستان با مردم شیراز علاقه فراوان به حافظ است.

وی تصریح کرد: مردم پاکستان "حافظ" و "عبد الرحمان" را برادر می دانند و همانقدر که "عبدالرحمان" به عنوان شاعر بزرگ پاکستان برای مردم این کشور اهمیت دارد "حافظ" نیز قابل احترام است.

رئیس اتاق بازرگانی ایالت خیبر پاکستان با اشاره به اینکه در منازل مردم پاکستان کتاب "حافظ" از اولویت های زندگی به حساب می آید، گفت: خانواده های سنتی پاکستان کتاب "حافظ" را نگهداری می کنند و بزرگان خانواده ها در شب نشینی ها اشعار مختلف این شاعر بزرگ را می خوانند.

زبیرعلی افزود: فال "حافظ" در پاکستان طرفداران فراوان دارد و جوانان در کنار میانسالان به خواندن اشعار "حافظ" می پردازند.

وی با اشاره به اینکه وجود آرامگاه "حافظ" از جمله زیر ساخت های گردشگری استان فارس و کشور ایران است، گفت: وجود این شاعر بزرگ دنیا در ایران و شهر شیراز به راحتی می تواند چندین برابر برخی از کشور های مختلف جهان گردشگران را جذب کند که این صنعت نیز از بزرگترین مباحث اقتصادی است.