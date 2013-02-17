برنامه كامل رقابتهای جام جهانی كشتی 2013 تهران اعلام شد

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از سايت فدراسيون كشتي، طبق برنامه اين پيكارها، ابتدا مصاف فرنگیكاران طی روزهای اول و دوم اسفند ماه برگزار میشود و سپس به جدال مدعيان كشتي آزاد خواهد رسيد كه طي روزهای سوم و چهارم اسفندماه به مصاف هم بروند.
بنا بر اين گزارش برنامه كامل رقابتهاي جام جهانی كشتي 2013 تهران به شرح زیر است:
کشتی فرنگی:
دوشنبه - 91/11/30
ساعت 18 تا 19: وزن كشي تمامی تيمها
ساعت 19 تا 19:30: قرعه كشی تيمها
سهشنبه - 91/12/01
ساعت 10 تا 12:30: مسابقات دورهاي اول و دوم
ساعت 16 تا 20: مسابقات دورهای سوم، چهارم و پنجم
چهارشنبه - 91/12/02
ساعت 10 تا 12:30: مسابقات براي مشخص شدن تيمهای دهم، نهم، هشتم، هفتم، ششم و پنجم
ساعت 18 تا 21: مسابقات ردهبندی و فینال
کشتی آزاد:
چهارشنبه - 91/12/02
ساعت 18:30 تا 19: وزن كشي تمامی تيمها
ساعت 19 تا 19:30: قرعه كشي تيمها
پنجشنبه - 91/12/03
ساعت 10 تا 12:30: مسابقات دورهاي اول و دوم
ساعت 15:30 تا19:30: مسابقات دورهاي سوم، چهارم و پنجم
جمعه - 91/12/04
ساعت 10 تا 12:30: مسابقات براي مشخص شدن تيمهاي دهم، نهم، هشتم، هفتم، ششم و پنجم
ساعت 14 تا17 : مسابقات ردهبندی و فینال
به گزارش خبرنگار مهر تا اين لحظه تيم كشتی فرنگی ارمنستان به عنوان نخستين تيم خارجي وارد تهران شده كه طبق برنامه قرار است فرنگیكاران كشورهای ديگر نيز تا امشب وارد كشورمان شوند.
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