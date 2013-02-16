"روزبه فرازمند" جا پای "غلامرضا محمدی" گذاشت/ حضور در مسابقات جهانی کشتی

به گزارش خبرنگار مهر، كشتيگير لرستاني وزن 55كيلوگرم پس از قهرماني در رقابتهاي اميد كشور و راهيابي به اردوي تيم ملي بزرگسالان موفق شد در تركيب نهايي تيم ملي براي شركت در مسابقات جام جهاني كه سوم اسفندماه در تهران برگزار خواهد شد قرار گيرد.
اين براي نخستين بار است كه پس از غلامرضا محمدي، روزبه فرازمند به عنوان يك لرستاني در وزن 55 كيلوگرم در تركيب تيم ملي براي رقابتهاي جام جهاني قرار ميگيرد.
به اين ترتيب پس از حضور طالب نعمتپور در تركيب نهايي تيم ملي كشتي فرنگي براي مسابقات جامجهاني، روزبه فرازمند دومين لرستاني حاضر در مسابقات جامجهاني كشتي در سالجاري خواهد بود.
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