افزايش 10 درصدي تماس هاي عملياتي پليس 110 ايلام

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علي دولتي در تشريح اين خبر گفت: در 10 ماهه ابتداي سال جاري 62 هزار عمليات پليسي به دنبال تماس هاي مردم استان با مرکز فوريت هاي پليس 110 انجام گرفته است.

وي اضافه کرد: طي همين مدت 110 هزار بار زنگ سامانه 110 به صدا در آمده است.

فرمانده انتظامي استان ايلام تصریح کرد: بيشترين ميزان تماس هاي مردمي با پليس 110 استان به ترتيب در شهر "ايلام" با 45 هزار تماس،"شيروانچرداول" با 13 هزار و 500 تماس و شهرستان "دره شهر" با 13 هزار تماس بوده است.

سردار دولتي تصريح کرد: در مدت 10 ماهه ابتداي سال جاري و در مقايسه با مدت مشابه سال قبل تماس هاي غير قابل رسيدگي و مزاحمت هاي تلفني با مرکز فوريت هاي پليس 110 به ميزان 51 درصد کاهش داشته است.

اين مسئول انتظامي در خصوص ميزان سرعت عمل پليس در صحنه هاي جرم ، گفت: بازه زماني حضور واحد هاي عمل کننده انتظامي استان در صحنه هاي جرم بر اساس آمار هاي موجود به طور ميانگين7 دقيقه بوده است.

وي يادآور شد: طي آذر ماه امسال مرکز فوريت هاي پليس 110 استان ايلام در ارزيابي به عمل آمده رتبه سوم کشور را به دست آورده است.

زندان بايد محل تريبت واصلاح رفتار باشد

فرمانده انتظامي شهرستان ايلام در بازديد از زندان مرکزي شهر ايلام گفت،زندان بايد به محلي براي تربيت افراد مجرم تبديل شود.

سرهنگ شهاب عزيززاده خاطرنشان کرد:زندانيان پس از اتمام دوران حبس بايد بازگشتي خوب به درون جامعه داشته باشند.

وي تغيير رفتارهاي مجرمانه به سمت وسوي رفتارهاي مثبت اجتماعي را ره آورد زندان براي افراد مجرم خواند و گفت:هدف در زندان بايد تربيت و اصلاح افراد باشد و جنبه تنبيه در مرحله بعدي آن قرار گيرد.

دستگيري سارقان لوازم داخل خودرو در ايلام

رئيس پليس آگاهي فرماندهي انتظامي استان ايلام از دستگيري دو سارق حرفه اي لوازم داخل خودرو و کشف 7فقره سرقت از آن ها خبر داد.

سرهنگ عليرضا گوهري در تشريح اين خبر گفت: ه دنبال وقوع چند فقره سرقت لوازم داخل خودرو در طول هفته گذشته اکيپ ويژه اي از ماموران اداره مبارزه با سرقت پليس آگاهي موضوع را دستور کار خود قرار دادند.

وي اضافه کرد:پس از ساعت ها کار اطلاعاتي و به دست آمدن سرنخ هايي از يک سارق حرفه اي متهم اين پرونده شناسايي و تلاش براي دستگيري او آغاز شد.

رئيس پليس آگاهي فرماندهي انتظامي استان ايلام تصريح کرد:صبح امروز ماموران با محاصره در آوردن مخفيگاه اين متهم او را دستگير کردند.

وي گفت: متهم تا کنون به 5فقره سرقت لوازم داخل خودرواعتراف کرده است.

سرهنگ گوهري در ادامه از دستگيري سارقي خبر داد که او نيز در امر سرقت لوازم داخل خودرو فعاليت مي کرد.

وي گفت:اين فرد نيز تا کنون به 2فقره سرقت اعتراف کرده است.

رئيس پليس آگاهي ايلام ياد آور شد متهمان با تشکيل پرونده تحويل محاکم قضايي استان شدند.