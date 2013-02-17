توقيف 12 هزار دستگاه وسیله نقلیه متخلف در مرودشت

به گزارش خبرگزاري مهر، 12هزار و532دستگاه وسیله نقليه متخلف طی 10ماه گذشته در شهرستان مرودشت توقيف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مرودشت با اعلام اين خبر گفت: در راستاي طرح برخورد با وسايل نقليه متخلف با هدف ارتقاء ايمني و افزايش انضباط اجتماعي و ترافيکي در سطح شهرستان مرودشت، اين طرح از ابتدای سال جاری به مرحله اجرا درآمد.

سرهنگ علی شیبانیان ادامه داد: در اين مدت با بکارگيري امکانات، تجهيزات و اجراي طرح هاي ويژه کنترلي در سطح خيابان ها و ميادين اصلي شهرستان، ماموران موفق شدند، تعداد 9هزار و 207 دستگاه خودرو و تعداد 3هزار و 325 دستگاه موتورسيکلت متخلف را توقيف کنند.

وي تصريح كرد: عدم استفاده از کلاه ايمني، آلودگي صوتي، نداشتن مدارک شناسائي، حرکات مارپيچ و مخاطره آميز از جمله تخلفات موتورسيکلت هاي توقيفي و آلودگي هوا ، آلودگی صوتی، ايجاد مزاحمت براي شهروندان، سرعت و سبقت غيرمجاز، نداشتن گواهينامه و مدارک خودرو از جمله تخلفات خودروهاي توقيفي بوده است.

فرمانده انتظامی شهرستان مرودشت با اشاره به استمرار طرح برخورد با وسايل نقليه متخلف در ایام پایانی سال، گفت: تشديد اين طرح با هدف برخورد با رانندگان خودروهاي فاقد کمربند ايمني، ساماندهي گذر گاه هاي عابر پياده و برخورد با کامیون های متخلفي که به معابر ورود ممنوع راه یافته اند، بطور همزمان به مرحله اجراء درخواهد آمد.

سرهنگ شیبانیان با اشاره به نقش مشارکت عمومي مردم در تامين نظم و انضباط ترافيکي اظهار كرد: شهروندان مي توانند با رعايت قوانين و مقررات راهنمائي و رانندگي پليس را در برقراري نظم و امنيت ياري کنند.



باند سارقان سيم برق در شهرستان سروستان منهدم شد

فرمانده انتظامي شهرستان سروستان استان فارس از دستگيري سارقان سيم برق و كشف 11 فقره سرقت از آنان خبر داد.

سرهنگ بهزاد دهقاني با اعلام اين خبر گفت: در پی سرقت هاي سيم و کابل برق در شهرستان سروستان،‌شناسايي و دستگيري ساراقن به صورت ويژه در دستور كار ماموران قرار گرفت.

وي ادامه داد: در اين راستا ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتي و پليسي يكي از سارقان را به نام "ح – س" شناسايي و دستگير كردند.

فرمانده انتظامي شهرستان سروستان افزود: از اين سارق دستگير شده يكصد متر كابل مسروقه كشف و در تحقيقات مشخص شد وي با همدستي فرد ديگري به نام "ع – الف" اقدام به سرقت سيم برق مي كردند.

سرهنگ دهقاني اظهار كرد: در ادامه با تلاش ماموران همدست سارق نيز دستگير كه با تحقيقات انجام شده 11 فقره سرقت سيم برق در سطح شهرستان سروستان از آنها كشف شد.

وي بيان كرد: تحقيقات از سارقان اين باند براي كشف سرقتهاي احتمالي ديگر ادامه دارد.

