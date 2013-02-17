به گزارش خبرنگار مهر، عليرضا عادلي صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: از اين مقدار مواد مخدر مکشوفه يک هزار و 844 کيلو ترياک، 297 کيلو حشيش، دو کيلو و 172 گرم هروئين، يک کيلو و 231 گرم شيشه و بقيه سوخته ترياک، شيره و گراس بوده است.

وي بيان داشت: هچنين در اين مدت 529 هزار و 915 عدد قرص روان گردان نيز در استان کشف و ضبط شد.

عادلي اظهار داشت: در اين مدت 105 قاچاقچي، 187 توزيع کننده، 251 حمل کننده و 733 نگهدارنده مواد مخدر دستگير و به مراجع قضايي تحويل داده شدند.

وي تصريح کرد: در اين رابطه نيز 100 دستگاه خودرو از قاچاقچيان و حمل کنندگان مواد مخدر توقيف شد.

فرمانده انتظامي کهگيلويه و بويراحمد بيان داشت: آموزش در مدارس، مساجد، دانشگاه ها و نشستهاي انجمن اوليا و مربيان، تشکيل کارگاه ها و جلسات آموزشي در ادارات و اصناف و مراكز ترك اعتياد و برگزاري نمايشگاه هاي پيشگيري از اعتياد در مدارس و ادارات از اقدامات فرهنگي و آموزشي پليس استان براي مقابله با مواد مخدر است.

عادلي افزود: آگاهي بخشي به جوانان، نوجوانان و خانواده ها براي جلوگيري از مصرف مواد مخدر بسيار مؤثر است و خانواده ها در اين خصوص نقش مهمي دارند.