امیر عفراتی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: اگر بخواهیم منصفانه با استعفای مارتینتی از ریاست فیلا برخورد کنیم، نمی توان تنها به ناتوانی او در حل مشکل اخیر با کمیته بین المللی المپیک اشاره کنیم، چرا که مارتینتی در حاشیه رقابتهای جهانی 2002 تهران نیز به داد کشتی رسید و آن را از خطر حذف نجات داد.

وی تصریح کرد: مارتینتی در همان سال با فیلمی که ما از حاشیه رقابتهای جهانی 2002 تهران و استقبال چشمگیر تماشاگران از کشتی در ایران تهیه کرده بودیم به نشست کمیته بین المللی المپیک رفت و به نوعی حذف کشتی از المپیک را منتفی کرد.

نایب رئیس پیشین فدراسیون کشتی یاد آور شد: مارتینتی فرد بسیار باهوش و نکته سنجی بود و همیشه به کمک عوامل پشت پرده و پنهانی کشتی به اهدافش می رسید.

عفراتی در پاسخ به این سوال که آیا تغییرات اخیر فیلا به سود کشتی ایران است یا خیر، گفت: متاسفانه فیلا ساختار و سیستم مشخص و عیانی ندارد و بسیاری از کارها در فدراسیون جهانی با لابی و ارتباطات خاص صورت می گیرد.اما این بدان معنا نیست که ما نمی توانیم در این برهه حساس به اهداف خود برسیم و به فکر تعامل و همکاری سازنده نباشیم.

وی خاطر نشان کرد: مطمئنا اگر سرپرست جدید فیلا با ساختار و سبک تازه ای به فکر اداره کشتی باشد می توان امیدوار بود که به نتایج دلخواهی خواهیم رسید، اما اگر سرپرست جدید همان راهی را برود که مارتینتی در پیش گرفته بود، به جایی نخواهیم رسید.

نایب رئیس پیشین فدراسیون کشتی در خاتمه اظهار داشت: مطمئنا اگر الکساندر کارلین روس به عنوان سرپرست جدید انتخاب می شد، می توانستیم باانگیزه و اشتیاق بیشتری به روزهای روشن کشتی امیدوار باشیم، اما بعید می دانم که لاوویچ صرب بتواند به عنوان مهره اثرگذاری در تغییرات ثمربخش فیلا به ایفای نقش بپردازد.