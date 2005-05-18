۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۰:۴۱

مدير عامل اتحاديه مرغداران كشور در گفت و گو با "مهر"

اتحاديه سراسري توليد كنندگان مرغداران گوشتي ايران تشكيل شد

مدير عامل اتحاديه مرغداران كشور گفت: اتحاديه سراسري تعاوني هاي كشاورزي و توليد كنندگان مرغداران گوشتي ايران با هدف تنظيم بازار مرغ تشكيل شد .

محمد يوسفي درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب افزود:اتحاديه سراسري تعاوني هاي كشاورزان و توليد كنندگان مرغ گوشتي كه متشكل از نمايندگان اتحاديه هاي مرغداران استانها است  در راستاي اهداف دولت مبني بركوچك سازي دولت و استفاده از امكانات بخش خصوصي تشكيل شده است .

وي ساماندهي صنعت مرغداري را يكي از اهداف تشكيل اين اتحاديه دانست و گفت:  اجراي طرح تنظيم بازار مرغ و در نتيجه تعديل قيمت  اين محصول  در بازار مصرف يكي ديگر از وظايف اين اتحاديه است .

يوسفي  خواستار تحقق وعده هاي مسوولان مبني بر واگذاري برنامه هاي صنعت  مرغداري به اتحاديه شد و تصريح كرد: در صورت واگذاري برنامه ها و طرحها ، اتحاديه مي تواند  با ارائه توانمنديهاي خود در اين زمينه موجب توليد كيفي  گوشت مرغ و تعديل قيمت اين محصول هم به نفع مصرف  كننده و هم توليد كننده  شود .

وي افزايش بهره وري در جهت تامين نهاده هاي با كيفيت و قيمت مناسب به منظوركاهش قيمت تمام شده مرغ ،  همكاري اتحاديه با  سازمان دامپزشكي در جهت پايين آوردن تلفات ناشي از بيماريهاو همكاري با معاونت امور دام در جهت رسيدن به يك ضريب تبديل و كاهش قيمت تمام شده را ازبرنامه هاي ديگر تحاديه  تعاوني هاي سراسري مرغداران گوشتي  اعلام كرد .

