اتحاديه سراسري توليد كنندگان مرغداران گوشتي ايران تشكيل شد

محمد يوسفي درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب افزود:اتحاديه سراسري تعاوني هاي كشاورزان و توليد كنندگان مرغ گوشتي كه متشكل از نمايندگان اتحاديه هاي مرغداران استانها است در راستاي اهداف دولت مبني بركوچك سازي دولت و استفاده از امكانات بخش خصوصي تشكيل شده است .

وي ساماندهي صنعت مرغداري را يكي از اهداف تشكيل اين اتحاديه دانست و گفت: اجراي طرح تنظيم بازار مرغ و در نتيجه تعديل قيمت اين محصول در بازار مصرف يكي ديگر از وظايف اين اتحاديه است .

يوسفي خواستار تحقق وعده هاي مسوولان مبني بر واگذاري برنامه هاي صنعت مرغداري به اتحاديه شد و تصريح كرد: در صورت واگذاري برنامه ها و طرحها ، اتحاديه مي تواند با ارائه توانمنديهاي خود در اين زمينه موجب توليد كيفي گوشت مرغ و تعديل قيمت اين محصول هم به نفع مصرف كننده و هم توليد كننده شود .

وي افزايش بهره وري در جهت تامين نهاده هاي با كيفيت و قيمت مناسب به منظوركاهش قيمت تمام شده مرغ ، همكاري اتحاديه با سازمان دامپزشكي در جهت پايين آوردن تلفات ناشي از بيماريهاو همكاري با معاونت امور دام در جهت رسيدن به يك ضريب تبديل و كاهش قيمت تمام شده را ازبرنامه هاي ديگر تحاديه تعاوني هاي سراسري مرغداران گوشتي اعلام كرد .