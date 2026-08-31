آغاز روند کاهش نسبی دما در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا آهنگرزاده اظهار کرد: کماکان تا پایان هفته، به‌ویژه در نیمه شرقی و جنوبی استان، وزش باد گاهی شدید خواهد بود که می‌تواند با خیزش گردوخاک و انتقال ذرات گردوغبار به سایر مناطق، از جمله نواحی مرکزی، همراه شود و کاهش کیفیت هوا را به دنبال داشته باشد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: در نواحی بادخیز استان نیز احتمال بروز خسارت ناشی از شدت وزش باد وجود دارد.

وی با اشاره به وضعیت جوی در نیمه شمالی و برخی نقاط غربی استان گفت: در این مناطق به تناوب افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود و در ساعات بعدازظهر امروز، به‌ویژه در نواحی شمال‌غربی و ارتفاعات شمالی، احتمال رگبار باران، رعدوبرق، آبگرفتگی و سیلابی شدن مسیل‌ها وجود دارد.

آهنگرزاده خاطرنشان کرد: با توجه به این شرایط، مرکز پیش‌بینی هواشناسی استان در دو روز گذشته، هشدار سطح زرد شماره ۳۲ را صادر کرده است.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی درباره روند دمایی استان نیز گفت: از امروز کاهش نسبی دما آغاز شده و نسبت به روز گذشته چند درجه کاهش دما در نقاط مختلف استان خواهیم داشت. همچنین انتظار می‌رود تا پایان هفته از شدت گرمای هوا در بیشتر نقاط استان کاسته شود.

وی ادامه داد: در ۲۴ ساعات گذشته، نیشابور با حداقل دمای ۱۶ درجه سلسیوس خنک‌ترین و فیض‌آباد و مه ولات با حداکثر دمای ۴۱ درجه سلسیوس گرم‌ترین نقاط استان بوده‌اند.

آهنگرزاده افزود: دمای هوای مشهد نیز طی این مدت بین ۲۲ تا ۳۸ درجه سلسیوس در نوسان بوده است و برای امروز حداکثر دمای ۳۵ درجه و برای امشب حداقل دمای ۲۱ درجه سلسیوس پیش‌بینی می‌شود.