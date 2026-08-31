به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و شی جین پینگ، همتای چینی او امروز دوشنبه در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای (SCO) در بیشکک با یکدیگر دیدار و رایزنی کردند.

بر اساس اعلام این رسانه، رئیس جمهور روسیه در این دیدار گفت: همکاری میان روسیه و چین در تمامی زمینه‌ ها با موفقیت در حال توسعه است. مسکو آماده است تا در صورت تشخیص سودمند بودن آن از سوی چین، برای دائمی کردن نظام لغو روادید میان روسیه و چین با پکن همکاری کند.

ولادیمیر پوتین، سپس اضافه کرد: به دلیل حرکت در مسیر نظام لغو روادید، جریان گردشگری میان روسیه و چین در نیمه نخست سال جاری ۴۳ درصد افزایش یافته است. نوآوری‌های دیجیتال، از جمله فناوری‌ های هوش مصنوعی، فرصت‌ های جدیدی را برای توسعه اقتصادهای روسیه و چین فراهم می‌ کنند.

وی سپس اضافه کرد: مشارکت روسیه و چین الگویی برای روابط میان ملت‌ هاست. پوتین از اقدامات فعال روسیه و چین در عرصه بین‌المللی تمجید کرد. رویکرد بنیادین روسیه و چین نسبت به مسائل سیاست خارجی کاملاً همسو است.

از سوی دیگر، رئیس جمهور چین در این دیدار گفت: روابط دوجانبه میان چین و روسیه تقویت خواهد شد. سازمان همکاری شانگهای نقشی مهم در تضمین ثبات، در بحبوحه تغییرات سریع جهانی و افزایش عدم قطعیت، ایفا می‌کند.

بر اساس اعلام الجزیره، کرملین درباره این دیدار در بیانیه ای اعلام کرد: مذاکرات میان پوتین و شی جین‌پینگ در بیشکک بسیار خوب پیش رفت.