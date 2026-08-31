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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۲۳

امیر بهمرد: پدافند هوایی، خط مقدم صیانت از حریم هوایی کشور است

امیر بهمرد: پدافند هوایی، خط مقدم صیانت از حریم هوایی کشور است

فرمانده نیروی هوایی ارتش در پیامی ضمن تبریک روز پدافند هوایی، تاکید کرد: پدافند هوایی، خط مقدم صیانت از حریم هوایی کشور و یکی از ارکان اساسی قدرت دفاعی و بازدارندگی ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ خلبان بهمن بهمرد، فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با صدور پیامی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام پدافند هوایی، این مناسبت را به امیر سرتیپ علیرضا الهامی، فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص) و فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش و تمامی فرماندهان و کارکنان این نیرو تبریک گفت و بر نقش راهبردی پدافند هوایی در صیانت از آسمان و امنیت کشور تأکید کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

بسمه تعالی

«وَمَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلَٰکِنَّ اللَّهَ رَمَیٰ»

هنگامی که به سوی دشمنان تیر پرتاب کردی، تو پرتاب نکردی، بلکه خدا پرتاب کرد [تا آنان را هلاک کند] سوره مبارکه انفال، آیه ۱۷

برادر ارجمند، امیر سرتیپ علیرضا الهامی

فرمانده محترم قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص) و فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش

سلام علیکم

دهم شهریورماه، سالروز تشکیل قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص) و روز نیروی پدافند هوایی ارتش، یادآور یکی از مهم‌ترین عرصه‌های اقتدار و امنیت ملی و نماد حضور هوشمندانه و شبانه‌روزی مردانی است که با تکیه بر ایمان، دانش، تخصص و روحیه جهادی، مأموریت خطیر حراست از آسمان ایران اسلامی را بر عهده دارند.

پدافند هوایی، خط مقدم صیانت از حریم هوایی کشور و یکی از ارکان اساسی قدرت دفاعی و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران است. حضور مقتدرانه و ایثارگرانه کارکنان نیروی پدافند هوایی در جنگ تحمیلی دوم و سوم و ایستادگی آنان در برابر تهدیدات و حملات دشمن، جلوه‌ای روشن از ایمان، شجاعت و آمادگی این نیرو در دفاع از آسمان ایران اسلامی است. بی‌تردید، دستاوردها و پیشرفت‌های این حوزه، حاصل مجاهدت فرماندهان، متخصصان، دانشمندان و کارکنانی است که با اتکا به توان داخلی و بهره‌گیری از دانش و فناوری روز، آمادگی خود را برای مقابله با هرگونه تهدید و تأمین امنیت پایدار آسمان کشور حفظ کرده‌اند.

هم‌افزایی و هماهنگی قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص) با نیروهای مسلح، به‌ویژه نیروی هوایی ارتش، در سال‌های گذشته جلوه‌های ارزشمندی از همدلی و همکاری برای دفاع از حریم هوایی کشور به نمایش گذاشته است. بی‌تردید این همکاری راهبردی، در ارتقای آمادگی‌های عملیاتی، افزایش قدرت بازدارندگی و پاسخ مؤثر به تهدیدات، نقشی تعیین‌کننده دارد.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام پدافند هوایی و ادای احترام به پیشکسوتان و حماسه‌آفرینان این عرصه، فرارسیدن این روز پرافتخار را به جنابعالی و تمامی فرماندهان، مدیران، متخصصان، کارکنان و خانواده‌های صبور و فداکار نیروی پدافند هوایی ارتش تبریک عرض می‌کنم و از تلاش‌های مخلصانه آنان در پاسداری از آسمان ایران اسلامی صمیمانه قدردانی می‌نمایم.

از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون، عزت و سربلندی جنابعالی و تمامی همرزمان غیور نیروی پدافند هوایی ارتش را در مسیر تحقق تدابیر فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) و صیانت از امنیت و اقتدار ایران اسلامی مسئلت دارم.

فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرتیپ خلبان بهمن بهمرد

کد مطلب 6933437
زهرا علیدادی

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