امیر بهمرد: پدافند هوایی، خط مقدم صیانت از حریم هوایی کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ خلبان بهمن بهمرد، فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با صدور پیامی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام پدافند هوایی، این مناسبت را به امیر سرتیپ علیرضا الهامی، فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص) و فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش و تمامی فرماندهان و کارکنان این نیرو تبریک گفت و بر نقش راهبردی پدافند هوایی در صیانت از آسمان و امنیت کشور تأکید کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

بسمه تعالی

«وَمَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلَٰکِنَّ اللَّهَ رَمَیٰ»

هنگامی که به سوی دشمنان تیر پرتاب کردی، تو پرتاب نکردی، بلکه خدا پرتاب کرد [تا آنان را هلاک کند] سوره مبارکه انفال، آیه ۱۷



برادر ارجمند، امیر سرتیپ علیرضا الهامی

فرمانده محترم قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص) و فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش

سلام علیکم

دهم شهریورماه، سالروز تشکیل قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص) و روز نیروی پدافند هوایی ارتش، یادآور یکی از مهم‌ترین عرصه‌های اقتدار و امنیت ملی و نماد حضور هوشمندانه و شبانه‌روزی مردانی است که با تکیه بر ایمان، دانش، تخصص و روحیه جهادی، مأموریت خطیر حراست از آسمان ایران اسلامی را بر عهده دارند.

پدافند هوایی، خط مقدم صیانت از حریم هوایی کشور و یکی از ارکان اساسی قدرت دفاعی و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران است. حضور مقتدرانه و ایثارگرانه کارکنان نیروی پدافند هوایی در جنگ تحمیلی دوم و سوم و ایستادگی آنان در برابر تهدیدات و حملات دشمن، جلوه‌ای روشن از ایمان، شجاعت و آمادگی این نیرو در دفاع از آسمان ایران اسلامی است. بی‌تردید، دستاوردها و پیشرفت‌های این حوزه، حاصل مجاهدت فرماندهان، متخصصان، دانشمندان و کارکنانی است که با اتکا به توان داخلی و بهره‌گیری از دانش و فناوری روز، آمادگی خود را برای مقابله با هرگونه تهدید و تأمین امنیت پایدار آسمان کشور حفظ کرده‌اند.

هم‌افزایی و هماهنگی قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص) با نیروهای مسلح، به‌ویژه نیروی هوایی ارتش، در سال‌های گذشته جلوه‌های ارزشمندی از همدلی و همکاری برای دفاع از حریم هوایی کشور به نمایش گذاشته است. بی‌تردید این همکاری راهبردی، در ارتقای آمادگی‌های عملیاتی، افزایش قدرت بازدارندگی و پاسخ مؤثر به تهدیدات، نقشی تعیین‌کننده دارد.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام پدافند هوایی و ادای احترام به پیشکسوتان و حماسه‌آفرینان این عرصه، فرارسیدن این روز پرافتخار را به جنابعالی و تمامی فرماندهان، مدیران، متخصصان، کارکنان و خانواده‌های صبور و فداکار نیروی پدافند هوایی ارتش تبریک عرض می‌کنم و از تلاش‌های مخلصانه آنان در پاسداری از آسمان ایران اسلامی صمیمانه قدردانی می‌نمایم.

از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون، عزت و سربلندی جنابعالی و تمامی همرزمان غیور نیروی پدافند هوایی ارتش را در مسیر تحقق تدابیر فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) و صیانت از امنیت و اقتدار ایران اسلامی مسئلت دارم.

فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرتیپ خلبان بهمن بهمرد