روند موالید در کشور همچنان کاهشی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، رضا سعیدی اظهار داشت: توجه به جمعیت و اهمیت این موضوع، امروز به یک مسئله مهم و مورد توجه در سطح کشور تبدیل شده و خوشبختانه مسئولان و مدیران حوزه‌های مختلف نیز بیش از گذشته نسبت به ضرورت برنامه‌ریزی و اقدام در این زمینه اهتمام دارند.

وی افزود: معاونت بهداشت وزارت بهداشت، مسئله جمعیت را یکی از اولویت‌های اساسی نظام سلامت می‌داند و حضور روسای دانشگاه‌ها در میزگرد تخصصی جمعیت در این اجلاس نیز نشان‌دهنده اهمیت این موضوع و ضرورت هم‌افزایی دانشگاه‌های علوم پزشکی در این حوزه است.

سعیدی با اشاره به وضعیت جمعیتی کشور گفت: اگرچه در سال گذشته حدود ۹۰۰ هزار ولادت و ۴۵۰ هزار فوت در کشور ثبت شده و با در نظر نگرفتن سایر عوامل، حدود ۴۵۰ هزار نفر به جمعیت کشور افزوده شده اما روند ولادت‌ها همچنان کاهشی بوده و این مسئله نیازمند توجه جدی و برنامه‌ریزی مستمر در سال‌های پیش رو است.

وی ادامه داد: اگر روند کاهش ولادت‌ها ادامه پیدا کند، طی یک تا دو دهه آینده رشد جمعیت به نقطه صفر خواهد رسید و پس از آن ممکن است وارد روند منفی شود؛ بنابراین باید موضوع جمعیت در همه دستگاه‌ها و حوزه‌های اجرایی کشور با جدیت بیشتری دنبال شود و هر بخش متناسب با مأموریت خود برای رفع موانع فرزندآوری و حمایت از خانواده اقدام کند.

دو برابر شدن مراکز درمان ناباروری در چهار سال

رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت، یکی از مهم‌ترین اقدامات این وزارتخانه در حوزه حمایت از جوانی جمعیت را توسعه خدمات درمان ناباروری عنوان کرد و گفت: در حال حاضر حدود سه میلیون زوج نابارور در کشور وجود دارند و خوشبختانه طی چهار سال گذشته، تعداد مراکز درمان ناباروری در سطوح مختلف تقریباً دو برابر شده و از حدود ۱۰۰ مرکز به نزدیک ۲۰۰ مرکز افزایش یافته است.

وی افزود: توسعه این مراکز و افزایش دسترسی زوج‌های نابارور به خدمات تخصصی، در کنار پیشرفت‌های علمی و درمانی، ظرفیت مناسبی برای حمایت از زوج‌ها و کمک به تحقق فرزندآوری فراهم کرده است و در موارد متعددی نیز درمان‌های موفق ناباروری با همکاری متخصصان زنان و جنین‌شناسی، به بارداری و تولد فرزند منجر شده است.

ارائه خدمات گسترده و رایگان به مادران باردار و نوزادان

سعیدی با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه سلامت مادر و کودک نیز گفت: مراقبت‌های مادران باردار و نوزادان در سطح یک نظام سلامت به شکل مناسبی در حال انجام است و تقریباً هشت نوبت مراقبت رایگان برای مادران باردار در مراکز بهداشتی پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: ارائه مکمل‌های مورد نیاز به مادران باردار، انجام مراقبت‌های نوزادان، غربالگری‌های مربوط و تأمین مکمل‌های مورد نیاز نوزادان از دیگر خدماتی است که در شبکه بهداشت ارائه می‌شود و از نظر کیفیت و کمیت، استانداردهای مناسبی برای مراقبت از مادر و کودک در نظام سلامت کشور در نظر گرفته شده است.

سعیدی با اشاره به نقش برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در دسترسی مردم به خدمات تخصصی، اظهار کرد: در مواردی که نیاز به خدمات تخصصی‌تر وجود داشته باشد، افراد بر اساس ضوابط و گروه‌های هدف تعریف‌ شده به سطوح دو و سه خدمات ارجاع می‌شوند و بخش قابل توجهی از هزینه این خدمات نیز از طریق بیمه پوشش داده می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در بخش دولتی حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد هزینه خدمات ارجاعی از طریق بیمه پرداخت می‌شود و با توجه به پایین‌تر بودن تعرفه‌های دولتی، خدمات تخصصی مورد نیاز خانواده‌ها با هزینه بسیار کمتری در اختیار آنان قرار می‌گیرد.

سعیدی در پایان تأکید کرد: حمایت از جوانی جمعیت نیازمند یک نگاه ملی و همکاری همه دستگاه‌هاست و وزارت بهداشت نیز تلاش می‌کند با توسعه خدمات سلامت، تقویت درمان ناباروری، حمایت از مادران و کودکان و تسهیل دسترسی خانواده‌ها به خدمات مورد نیاز، سهم خود را در این مسیر به بهترین شکل ایفا کند.