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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۹

انتشار فراخوان بیست‌وهشتمین کنگره شعر دفاع مقدس و مقاومت

انتشار فراخوان بیست‌وهشتمین کنگره شعر دفاع مقدس و مقاومت

فراخوان بیست‌ و هشتمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس و مقاومت ویژه استان تهران منتشر شد و شاعران می‌توانند آثار خود را در محورهای تعیین‌شده تا ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ به دبیرخانه این کنگره ارسال کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان بیست‌وهشتمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس و مقاومت با محورهای موضوعی اعلام‌شده از سوی دبیرخانه این کنگره منتشر شد.

بر اساس این فراخوان، شاعران می‌توانند آثار خود را با هر سبک شعری و در محورهای زیر به دبیرخانه کنگره ارسال کنند:
۱. دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان
۲. شهدای شاخص دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان
۳. جبهه مقاومت اسلامی با موضوع لبنان، یمن، سوریه، غزه و ...
۴. عاشورا و شهدای دفاع مقدس و مقاومت
۵. وداع و تشییع تاریخی رهبر شهید و بعثت مردمی با نگاهی به مردم ایران، عراق، یمن، ترکیه، پاکستان و... همچنین بازتاب رسانه‌ای این رویداد
۶. بخش ویژه «آقای شهید» با محوریت امام شهید، خانواده و همراهان شهید ایشان

بر اساس اعلام دبیرخانه بیست‌وهشتمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس و مقاومت، مهلت ارسال آثار تا ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ تعیین شده است.
شاعران برای شرکت در این کنگره باید آثار خود را به صورت فایل Word و همراه با مشخصات کامل و شماره تماس، از طریق پیام‌رسان‌های ایتا و بله به شماره ۰۹۲۲۱۶۰۶۷۶۴ارسال کنند.

نشانی دبیرخانه استان تهران: میدان ونک، بزرگراه شهید حقانی، انتهای خیابان سرو، موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، معاونت فرهنگی.
تلفن تماس:۱۵۷۸ ـ داخلی ۸۵۵ ، ۸۵۸ ، ۸۷۸ و ۶۷۰

کد مطلب 6933204
زهرا اسكندری

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