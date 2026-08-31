به گزارش خبرنگار مهر، مجید محمدی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در سال جاری و بر اساس برنامه الگوی کشت و سطح مصوب کشت انقباضی، تخصیص کود یارانهای شامل ازت، فسفات و پتاس برای کشت سه هزار و ۷۷۶ هکتار آفتابگردان روغنی در استان گلستان برنامهریزی شده است.
وی افزود: از این میزان هزار و ۸۷۳ هکتار مربوط به اراضی آبی و هزار و ۹۰۳ هکتار مربوط به اراضی دیم است.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان با اشاره به اهمیت توسعه کشت آفتابگردان روغنی در استان گفت: این محصول به دلیل نیاز کمتر به آبیاری و همچنین هزینه پایینتر تولید، میتواند گزینه مناسبی برای کشت در شرایط کمآبی باشد.
محمدی ادامه داد: روغن آفتابگردان به دلیل برخورداری از میزان بالای اسید چرب غیراشباع لینولئیک از کیفیت مطلوبی برخوردار است و کنجاله حاصل از روغنکشی نیز به دلیل داشتن پروتئین بالا، به عنوان مکمل در جیره غذایی دام و طیور مورد استفاده قرار میگیرد.
وی تأمین کود یارانهای ازت، فسفات و پتاس را یکی از اقدامات حمایتی برای توسعه کشت آفتابگردان عنوان کرد و افزود: در پنج ماه نخست سال جاری، بیش از ۲۸۵ تن انواع کودهای پرمصرف ازت، فسفات و پتاس برای استفاده در مزارع آفتابگردان در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان با اشاره به نحوه تخصیص کود برای محصولات بهاره و تابستانه اظهار کرد: در سال جاری و بر اساس برنامه الگوی کشت استان، سهم کودهای ازت، فسفات و پتاس در اراضی آبی به نسبت ۲:۲:۲ و در اراضی دیم به نسبت ۱:۱:۲ در سامانه کنترل و پایش مواد کودی ثبت و بارگذاری شده است.
محمدی همچنین از پرداخت یارانه مستقیم کودهای فسفاته و پتاسه به کشاورزان خبر داد و گفت: کشاورزانی که از هفتم اردیبهشت تا ۳۱ مردادماه امسال نسبت به خرید کودهای فسفاته و پتاسه اقدام کردهاند، باید با مراجعه به کارگزاریهای حوزه شهرستانی خود، شماره شبای حساب بانکیشان را از طریق سامانه «دولت من» و سامانه کنترل و پایش مواد کودی ثبت کنند تا امکان پرداخت یارانه مستقیم فراهم شود.
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