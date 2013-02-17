محمد سلحشور استاد مطرح عرصه خوشنویسی و نستعلیق و مدیر انجمن خوشنویسان ایران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: چند روز پیش به‌خاطر عمل پروستات در بیمارستان مهراد تهران بستری شدم.

وی افزود: روز گذشته عمل جراحی بر روی من انجام شد که موفقیت‌آمیز بود.

سلحشور ادامه داد: اکنون حال عمومی‌ام خوب است و تا یکی دو روز آینده از بیمارستان مرخص خواهم شد.

محمد سلحشور متولد 1311 تهران است. او خوشنویسی را نزد استاد حسن زرین خط شروع کرد و سپس از محضر استاد سید حسین میرخانی و استاد علی اکبر کاوه سود جست. وی در حدود 10 هزار صفحه را کتابت کرده که از آن جمله دیوان های شعر نظیر دیوان رباعیات خیام، دیوان حافظ و اشعار باباطاهر را می توان نام برد.

سلحشور که در سال 1364 دکترای درجه یک هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرده است تا امروز آثارش را در نمایشگاه های متعددی در فرانسه، ایتالیا، انگلیس، پاکستان، کویت و.. به نمایش گذاشته و بارها مورد تقدیر و ستایش مراکز معتبر هنری قرار گرفته است.

سلحشور که در دوره هشتم مراسم چهره های ماندگار به عنوان چهره ماندگار هنر انتخاب شده است، خوشنویسی را در قالب کتیبه، سیاه مشق، تلیپا، شمسه و نستعلیق کتابت می کند.