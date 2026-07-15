مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از استقرار تیم سیار انتقال خون استان کرمانشاه در شهرستان جوانرود خبر داد و اظهار کرد: این برنامه با هدف تأمین خون سالم و پاسخگویی به نیاز بیماران، روز پنجشنبه ۲۵ تیرماه در این شهرستان برگزار می‌شود.

وی افزود: تیم سیار اهدای خون از ساعت ۸ تا ۱۲ ظهر در مرکز بهداری قدیم واقع در خیابان طالقانی جوانرود مستقر خواهد بود و آماده پذیرش اهداکنندگان خون است.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با اشاره به نقش حیاتی اهدای خون در نجات جان بیماران، تصریح کرد: خون و فرآورده‌های خونی تنها از طریق مشارکت مردم نیکوکار تأمین می‌شود و همراهی شهروندان در این امر خداپسندانه، نقش مهمی در استمرار خدمات درمانی به بیماران نیازمند دارد.

میرزاده با دعوت از واجدان شرایط برای حضور در این برنامه، گفت: هر واحد خون اهدایی می‌تواند جان چند بیمار را نجات دهد و مشارکت در اهدای خون، هدیه‌ای ارزشمند از جنس زندگی برای نیازمندان به شمار می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: انتقال خون استان کرمانشاه با اجرای برنامه‌های سیار در شهرستان‌های مختلف، تلاش می‌کند ضمن تسهیل دسترسی مردم به مراکز اهدای خون، ذخایر خونی استان را در سطح مطلوب حفظ کرده و نیاز مراکز درمانی را به‌موقع تأمین کند.