مسئولين و مردم به جاي واژه کد ملي از شماره ملي استفاده کنند

علی زاهدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تعريف و کاربرد شماره شناسايي ملي گفت: شماره ملی عددی ده رقمی و منحصر بفرد است که به هر شخص ایرانی اختصاص می یابد.



وی افزود: امروزه در گفتگوهای روز مره مردم و برخي از مسئولين مشاهده می شود به جاي واژه شماره شناسايي ملي که به اختصار شماره ملي مي گوييم، از واژه نادرست کد ملي استفاده مي شود.

زاهدی نیا تصريح کرد: شماره شناسايي ملي، اشاره به افراد دارد در صورتي که واژه "کد" منحصر به مکان است.

وی بیان داشت: شماره شناسايي ملي تنها کلید واحدی است که امکان دسترسی به کلیه اطلاعات افراد کشور در دستگاههای مختلف رافراهم کرده و با استفاده از الگوريتم رياضي خاص و بر اساس محاسبات دقيق، به هر فرد ايراني اختصاص یافته است.

مدیرکل ثبت احوال خراسان شمالی تصریح کرد: در حال حاضر شماره ملی افراد به هيچ عنوان قابل تکرار و یا قابل تغيير نيز نیست.

زاهدي نيا از مسئولين و مردم خواست تا در تنظيم فرمهاي اداري، محاوره و مصاحبه ها از واژه شماره ملي به عنوان کليد ورود به دولت الکترونيک استفاده کنند.

به گفته وی اين کارت صرفا براي افراد 15 سال به بالا صادر مي شود و تا کنون تعداد673 هزار و 639 کارت شناسایی ملی در خراسان شمالی صادر و تحويل متقاضيان شده است.

