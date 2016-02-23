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۴ اسفند ۱۳۹۴، ۸:۴۴

مدیرکل ثبت احوال خراسان شمالی:

ادارات ثبت احوال تاپایان روز انتخابات فعالند/رای دادن باشماره ملی

ادارات ثبت احوال تاپایان روز انتخابات فعالند/رای دادن باشماره ملی

بجنورد - مدیرکل ثبت احوال خراسان شمالی گفت: تمامی ادارات ثبت احوال درشهرستانهای این استان تاپایان برگزاری انتخابات فعال و به مراجعین خدمات لازم را ارائه می دهند.

علی زاهدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش ثبت احوال به عنوان یکی ازمهم‌ترین دستگاههای مرتبط با برگزاری انتخابات، از آمادگی کامل این اداره کل برای برگزاری انتخاباتی پرشور و سالم در هفتم اسفندماه امسال خبرداد.

وی افزود: امسال ثبت احوال استان همانند دوره‌های گذشته برای برگزاری دو انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری با آمادگی کامل به ارائه خدمت به مردم خواهد پرداخت.

زاهدی نیا اظهار کرد: این سازمان در فرایند انتخابات نقش کلیدی و حساسی دارد و هر تفکر سیاسی که داشته باشد آن را در انتخابات دخیل نمی‌کند چراکه ثبت احوال امانت دار مردم برای اجرای قانون است.

زاهدی نیا گفت: ثبت احوال در گذشته تنها ثبت ازدواج را به عهده داشت اما اکنون با ماموریت ها و برنامه‌های جدیدی در حوزه‌های مختلف ارائه خدمت می‌دهد و به عنوان نهادی حاکمیتی مطرح است.

وی افزود: ثبت احوال خراسان شمالی نیز همانند سایر دستگاه‌های متولی امر انتخابات در تلاش است تا بهترین فضا برای حضور حداکثری مردم استان در این انتخابات مهم فراهم شود.

زاهدی نیا اظهار کرد: کلیه ادارات ثبت احوال در شهرستان‌های خراسان شمالی تا پایان روز برگزاری انتخابات به صورت مستمر از شروع وقت اداری تا ساعت ۱۷ عصر دایر و به مردم شریف استان ارائه خدمت می‌دهد.

وی افزود: در روز برگزاری انتخابات نیز ادارات ثبت احوال از ابتدای شروع انتخابات تا پایان زمان رای گیری دایر خواهند بود.

مدیرکل ثبت احوال خراسان شمالی همراه داشتن شناسنامه و شماره ملی برای شرکت در انتخابات را ضروری دانست و گفت: خدمات تعویض شناسنامه، تحویل کارت ملی هوشمند، اعلام شماره ملی و سایر استعلامات در ایام انتخابات در اسرع وقت انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: در حال حاضر نیز تمام افراد بالای ۱۸ سال در استان شماره ملی آنان ابلاغ شده و جای هیچ نگرانی وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان شمالی با دارا بودن هشت شهرستان و جمعیتی بالغ بر ۹۲۹ هزار نفر، ۶۲۴ هزار و ۳۰۰ نفر واجد شرایط رای دارد.

کد مطلب 3563654

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