كمبود اعتبار حوزه فناوری مهمترین چالش ثبت احوال خراسان شمالی است

علی زاهدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وقایع حیاتی در خراسان شمالی طی پنج ماهه نخست امسال افزود: در این مدت هشت هزار و ۲۶۱ واقعه ولادت، یک هزار و ۹۴۹ واقعه فوت، چهار هزار و ۱۵ ازدواج و ۶۸۰ واقعه طلاق در ثبت احوال استان به ثبت رسیده است.

وی همچنین با اشاره به ارائه ۳۲ خدمت در اداره كل ثبت احوال اظهار داشت: تعویض شناسنامه، تغییر نام و نام خانوادگی، رفع اختلافات سه جلدی، صدور شناسنامه المثنی، صدور كارت ملی هوشمند، تنظیم پرونده برای افراد فاقد شناسامه و... از جمله فعالیت های این اداره كل است.

زاهدی نیا افزایش ایستگاه های صدور كارت ملی هوشمند در استان را یكی از اقدامات موثر ثبت احوال خراسان شمالی عنوان كرد و گفت: هم اكنون ۱۶ ایستگاه در سطح استان در بحث كارت ملی هوشمند فعالیت دارند كه راه اندازی ۱۰ ایستگاه دیگر صدور كارت ملی هوشمند یكی از برنامه های این اداره كل است.

وی اظهار كرد: در پنج ماهه نخست امسال ۱۹ هزار و ۸۰۰ درخواست كارت ملی هوشمند در خراسان شمالی ثبت شده، در حالی كه طی سال گذشته تعداد کارت هوشمند ثبت شده ۱۸ هزار و ۲۰۰ مورد بوده است.

به گفته زاهدی نیا، خراسان شمالی در زمینه صدور كارت ملی هوشمند در جایگاه پنجم كشوری قرار دارد.

زاهدی نیا همچنین با اشاره به اقدامات موثر اداره كل ثبت احوال خراسان شمالی گفت: راه اندازی ادارات مكانیزه یكی از مهم ترین این اقدامات است كه در صورت تامین اعتبار ادارات مكانیزه ثبت احوال در شهرستانهای فاروج و مانه و سملقان نیز راه اندازی خواهد شد.

وی با بیان اینكه سال گذشته سه اداره ثبت احوال در بخش سرحد، بام و صفی آباد و قاضی راه اندازی شد، تاكید كرد: در هفته دولت امسال نمایندگی ثبت احوال در شهر تازه تاسیس شوقان راه اندازی شد و این اداره كل هم اكنون آمادگی راه اندازی نمایندگی در بخش غلامان و جرگلان را نیز دارد.

زاهدی نیا از راه اندازی پورتال ارائه خدمت ثبت احوال در منزل برای نخستین بار در كشور در خراسان شمالی خبرداد و گفت: با راه اندازی این پورتال شهروندان بدون مراجعه به ادارات ثبت احوال می توانند خدمات مد نظر خود در زمینه صدور خلاصه فوت، تعویض شناسنامه، تغییر نام خانوادگی و ... را دریافت كنند.

مدیركل ثبت احوال خراسان شمالی در خصوص مشكلات این اداره كل افزود: هم اكنون كمبود اعتبارات در حوزه فناوری و تجهیزات یكی از مهم ترین چالش ها و دغدغه های اصلی این دستگاه خدمت رسان است.

وی اضافه كرد: سال گذشته ۳۰ نفر نیروی جدید جذب ثبت احوال خراسان شمالی شد كه اكنون تجهیز این افراد با مشكل مواجه است.

زاهدی نیا با اشاره به اینكه استاندار خراسان شمالی به ثبت احوال استان نگاه ویژه ای دارد، گفت: امیدواریم با رفع كمبود اعتبارات، شاهد راه اندازی ادارات مكانیزه، بازسازی و تجهیز ادارات ثبت احوال در استان باشیم.

وی افزود: اعتباراتی كه در گذشته به این اداره كل تخصص داده شده نتیجه آن اقدامات موثر صورت گرفته كنونی است.

زاهدی نیا گفت: به پهنای باند وسیعی نیاز داریم تا بتوان گردش اطلاعات را تسریع و مدت انتظار دریافت خدمت شهروندان از ثبت احوال استان را كاهش داد.

وی افزود: درصورت رفع كمبود اعتبارات در حوزه تجهیزات و فناوری، ثبت احوال شهرستانهای بجنورد، شیروان و اسفراین به فیبر نوری مجهز می شوند.

زاهدی نیا گفت: برای تجهیز این سه شهرستان به فیبر نوری یك میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار مورد نیاز است.

به گفته این مسئول در صورت توجه مسئولین استانی به تخصیص اعتبار، امسال یكی از این سه شهرستان به فیبر نوری مجهز می شوند.

مدیركل ثبت احوال خراسان شمالی در خاتمه جمعیت خراسان شمالی را تا پایان ماه گذشته ۹۲۱ هزار و ۴۹۶ نفر اعلام كرد.