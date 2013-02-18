مسئولان بیانات رهبری را ملاک عمل قرار دهند

مولوی سید احمد عبداللهی در گفتگو با مهر، اظهارکرد: فرمایشات مقام معظم رهبری بیشتر دغدغه مردم می باشد تا از این اختلافات سلیقه ای مردم ضرر نکنند.

وی صبوری و عملی نکردن احساسات سرکش را مهمترین خواسته رهبری از مسئولان عنوان کرد و گفت: مسئولین به فکر مردم باشند و وحدت و انسجام را حفظ کنند.

امام جمعه اهل سنت شهراسدیه بیان داشت: در شرایطی که مورد هجمه های دشمن قرار داریم و با تحریم ها به کشورمان فشار می آورند تا نظام را به زانو درآورند به هیچ عنوان صلاح نیست که چنین اتفاقاتی بیافتد و این بداخلاقی ها صورت گیرد به این دلیل که ما از وحدت سلاح قوی تری نداریم و باید این سلاح را حفظ کنیم.

وی همچنین رفع مسائل اقتصادی را از خواسته های مردم برشمرد و گفت: مسئولان باید گوش به فرمان رهبری باشند و نصیحت های دلسوزانه رهبری را ملاک عمل قرار بدهند.

مولوی عبدالهی با بیان این که مسئولان باید به انتقادات مردم گوش بدهند و در جهت رفع آن قدم بردارند، تصریح کرد: مردم انقلاب را دوست دارند و به آن پایبند هستند.

وی ادامه داد: حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن پیام های زیادی داشت که می توان از وفاداری به انقلاب، دادن درس وحدت و یکپارچگی به مسئولان و ایستادگی در برابر فشارهای اقتصادی به عنوان مهمترین پیام ها یاد کرد.

مولوی عبدالهی افزود: در طول 34 سال از انقلاب از آمریکایی ها صداقتی ندیده ایم و نباید گول حرف های آنها را بخوریم و مذاکره با آمریکا حتک حرمت ملت ایران خواهد بود.

وی همچنین حفظ وحدت را بهترین گزینه برای بیمه کردن نظام و نا امید کردن دشمنان دانست.