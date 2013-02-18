  1. استانها
  2. سمنان
۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۲۱:۳۹

در بیانیه ای تاکید شد:

رهبری حجت را بر همه تمام کردند

رهبری حجت را بر همه تمام کردند

گرمسار-خبرگزاری مهر: بسیج کارکنان و اساتید دانشگاه آزاداسلامی واحد گرمسار طی بیانیه ای ضمن تاکید بر اینکه رهبری حجت را بر همه تمام کردند، تصریح کرد: مسئولان با عقلانیت، اخلاق و آرامش را به جامعه بازگردانند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بسیج کارکنان و اساتید دانشگاه آزاداسلامی واحد گرمسار طی بیانیه ای در حمایت از بیانات مقام معظم رهبری آورده است: انقلاب اسلامی ایران منبعث از اندیشه های ناب امام خمینی (ره) بر پایه همدلی مردم در مقابل دشمن آشکار خارجی به پیروزی رسید و با گذشت بیش از سه دهه از این انقلاب همچنان پویایی و نشاط خود را با حمایت گسترده ملت از امام امت و حضور در راهپیمایی ها و تجمعاتی چون 22 بهمن که نشان دهنده مصداق بارز آیه شریفه " واعتصمو به حبل الله جمیعاً ولا تفرقوا و اذکر و انـعمتة الله علیکم اذکنتم اعداء خالف بـین قـلوبکـم فـاصبـحتـم بـنعـمه اخـوانـا " است، را به اثبـات رسانـده اند.

این بیانیه می افزاید: متاسفانه در چند روز اخیر شاهد بد اخلاقی های ناخواسته سیاسی توسط برخی مسئولین بودیم که باعث تنشهایی در راس قوا و موجب ناراحتی مقام معظم رهبری شده است.

بیانیه بسیج کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد گرمسار در ادامه آورده است: با توجه به سخنان گهربار رهبر معظم انقلاب با مردم شریف و خونگرم تبریز که حجت را بر همه اقشار مردم، نخبگان و مسئولین تمام کرده اند و معظم له صراحتاً اتفاقات رخ داده را محکوم نموده و نصایح دلسوزانه نسبت به مسئولین ارائه نمودند، برخود لازم می دانیم از بیانات ولی امر مسلمین حمایت نموده و از مسئولین محترم، علی الخصوص سران قوا خواستاریم که فرمایشات حکیمانه ایشان را نصب العین قرار داده و به دور از منازعات سیاسی و حزبی، با در نظر گرفتن منافع ملی جهت بازگشت عقلانیت، اخلاق و آرامش به جامعه تمام سعی وتلاش خود را به کارگرفته و اولویت کاری و انرژی خود را درجهت حل مسائل معیشتی مردم به کارگیرند.

این بیانیه در خاتمه اضافه می کند: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و هشدارهای لازمه توسط ایشان سیاسیون باید بدانند که رفتارهای آنها مورد قضاوت مردم قرار خواهد گرفت و از این پس اشتباهات عمدی و حتی سهوی توسط مسئولین قابل قبول نبوده و ما بسیجیان در کمال وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و باتوجه به منویات مقام معظم رهبری در قبال هرگونه بد اخلاقی سیاسی، ایجاد تنش، تفرقه افکنی و به بازی گرفتن احساسات مردم به پیروی از ولایت تا پای جان از اهداف انقلاب اسلامی دفاع خواهیم کرد.

کد مطلب 2001083

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها