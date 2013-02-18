رهبری حجت را بر همه تمام کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، بسیج کارکنان و اساتید دانشگاه آزاداسلامی واحد گرمسار طی بیانیه ای در حمایت از بیانات مقام معظم رهبری آورده است: انقلاب اسلامی ایران منبعث از اندیشه های ناب امام خمینی (ره) بر پایه همدلی مردم در مقابل دشمن آشکار خارجی به پیروزی رسید و با گذشت بیش از سه دهه از این انقلاب همچنان پویایی و نشاط خود را با حمایت گسترده ملت از امام امت و حضور در راهپیمایی ها و تجمعاتی چون 22 بهمن که نشان دهنده مصداق بارز آیه شریفه " واعتصمو به حبل الله جمیعاً ولا تفرقوا و اذکر و انـعمتة الله علیکم اذکنتم اعداء خالف بـین قـلوبکـم فـاصبـحتـم بـنعـمه اخـوانـا " است، را به اثبـات رسانـده اند.

این بیانیه می افزاید: متاسفانه در چند روز اخیر شاهد بد اخلاقی های ناخواسته سیاسی توسط برخی مسئولین بودیم که باعث تنشهایی در راس قوا و موجب ناراحتی مقام معظم رهبری شده است.

بیانیه بسیج کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد گرمسار در ادامه آورده است: با توجه به سخنان گهربار رهبر معظم انقلاب با مردم شریف و خونگرم تبریز که حجت را بر همه اقشار مردم، نخبگان و مسئولین تمام کرده اند و معظم له صراحتاً اتفاقات رخ داده را محکوم نموده و نصایح دلسوزانه نسبت به مسئولین ارائه نمودند، برخود لازم می دانیم از بیانات ولی امر مسلمین حمایت نموده و از مسئولین محترم، علی الخصوص سران قوا خواستاریم که فرمایشات حکیمانه ایشان را نصب العین قرار داده و به دور از منازعات سیاسی و حزبی، با در نظر گرفتن منافع ملی جهت بازگشت عقلانیت، اخلاق و آرامش به جامعه تمام سعی وتلاش خود را به کارگرفته و اولویت کاری و انرژی خود را درجهت حل مسائل معیشتی مردم به کارگیرند.

این بیانیه در خاتمه اضافه می کند: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و هشدارهای لازمه توسط ایشان سیاسیون باید بدانند که رفتارهای آنها مورد قضاوت مردم قرار خواهد گرفت و از این پس اشتباهات عمدی و حتی سهوی توسط مسئولین قابل قبول نبوده و ما بسیجیان در کمال وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و باتوجه به منویات مقام معظم رهبری در قبال هرگونه بد اخلاقی سیاسی، ایجاد تنش، تفرقه افکنی و به بازی گرفتن احساسات مردم به پیروی از ولایت تا پای جان از اهداف انقلاب اسلامی دفاع خواهیم کرد.